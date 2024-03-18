Попит інвесторів на IPO Reddit у п'ять разів перевищив пропозицію

Кількість заявок інвесторів у рамках первинного розміщення акцій соціальної мережі Reddit перевищила пропозицію у чотири-п'ять разів, пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

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Попит на акції

Такий попит на акції Reddit говорить про те, що платформа, ймовірно, досягне бажаної оцінки $6,5 млрд і цільового діапазону цін $31−34 в ході IPO в Нью-Йорку в середу, 20 березня, пише Reuters. Представник Reddit відмовився від коментарів.

Reddit вже знизила свої очікування щодо оцінної вартості з того часу, як у 2021 році платформа була оцінена в $10 млрд під час приватного раунду фінансування, зазначає Reuters.

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Зараз компанія має намір залучити в ході IPO до $748 млн. Незважаючи на лояльність багатьох своїх користувачів, Reddit зазнає щорічних збитків з моменту запуску в 2005 році і відстає у комерційному успіху від таких соцмереж, як Facebook (належить Meta) та X (колишній Twitter), зазначає Reuters.

У 2023 році Reddit повідомила про чисті збитки у розмірі $90,8 млн.

Нагадаємо

Про намір провести IPO Reddit публічно оголосила у лютому, у березні було оголошено його параметри. Вперше платформа подавала конфіденційну заявку на IPO в 2021 році, коли ринок первинних розміщень досяг рекордного максимуму $339 млрд, зазначав Bloomberg.

2023 року ринок IPO у США різко скоротився до $26 млрд, писало агентство.

Reddit у 2005 році створили Стів Хаффман та Алексіс Оганян. Найбільшим акціонером компанії є медіакомпанія Advance Magazine Publishers, частина видавничої імперії родини Ньюхаус.

IPO Reddit проводять Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. та Bank of America.