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16 березня 2024, 16:40

Уряд США контролює понад 210 000 BTC

За даними аналітиків CryptoQuant, уряд Сполучених Штатів Америки зберігає 210 392 BTC на $14,42 млрд, що робить його одним із найбільших власників біткоїнів, пише Incrypted.

За даними аналітиків CryptoQuant, уряд Сполучених Штатів Америки зберігає 210 392 BTC на $14,42 млрд, що робить його одним із найбільших власників біткоїнів, пише Incrypted.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЕксперти повідомили, що Міністерство юстиції США, Податкова служба та інші відомства не продавали жодного біткоїна з липня 2023 року.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Експерти повідомили, що Міністерство юстиції США, Податкова служба та інші відомства не продавали жодного біткоїна з липня 2023 року. Нереалізований прибуток уряду зріс у 2,4 раза.

Зазначимо, раніше аналітики платформи Arkham виявили адресу, яка імовірно належить владі США. На ній зберігається 215 245 BTC, що становить близько $14,68 млрд.

Читайте: Біткоїн різко обвалився після історичного рекорду

Крім біткоїнів, на цьому гаманці зберігається 50 147 ETH, 10,14 млн USDC, 5,36 млн DAI і 2,27 млн USDT.

Нагадаємо

У березні 2023 року США перевели на Coinbase біткоїни, конфісковані у хакера Silk Road. У квітні уряд продав ще 9861 BTC.

У січні 2024 року представники влади повідомили про намір продати частину криптовалюти, пов’язаної зі справою даркнет-майданчика. У заяві згадувалися активи в розмірі 2934 BTC.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
16 березня 2024, 17:14
#
Наслідуйте США. Бакс і цифрове золото.
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0
Criptor82
Criptor82
16 березня 2024, 17:33
#
Уряд США- біткоїн кіт :)) при бажанні вони зможуть добре обвалити курс бітка, якщо почнуть зливати по 5−10% щодня.
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