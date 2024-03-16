Уряд США контролює понад 210 000 BTC

За даними аналітиків CryptoQuant, уряд Сполучених Штатів Америки зберігає 210 392 BTC на $14,42 млрд, що робить його одним із найбільших власників біткоїнів, пише Incrypted.

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Що відомо

Експерти повідомили, що Міністерство юстиції США, Податкова служба та інші відомства не продавали жодного біткоїна з липня 2023 року. Нереалізований прибуток уряду зріс у 2,4 раза.

Зазначимо, раніше аналітики платформи Arkham виявили адресу, яка імовірно належить владі США. На ній зберігається 215 245 BTC, що становить близько $14,68 млрд.

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Крім біткоїнів, на цьому гаманці зберігається 50 147 ETH, 10,14 млн USDC, 5,36 млн DAI і 2,27 млн USDT.

Нагадаємо

У березні 2023 року США перевели на Coinbase біткоїни, конфісковані у хакера Silk Road. У квітні уряд продав ще 9861 BTC.

У січні 2024 року представники влади повідомили про намір продати частину криптовалюти, пов’язаної зі справою даркнет-майданчика. У заяві згадувалися активи в розмірі 2934 BTC.