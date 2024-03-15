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15 березня 2024, 9:02

Біткоїн різко обвалився після історичного рекорду

В п’яницю, 15 березня, курс першої криптовалюти різко пішов вниз. Ще вчора він був на рівні вище $73 000, а сьогодні вранці коливається біля $67 500. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

В п’яницю, 15 березня, курс першої криптовалюти різко пішов вниз.
Фото: pixabay.com

За добу актив упав на 7,72%. Варто зазначити, що падіння біткоїна відбулося після того, як він досяг максимуму в $73 803, встановивши новий рекорд четвертий день поспіль.

«Біткоїн має усталену історію нестабільності після досягнення рекорду», — сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index, повідомляє Reuters.

Проте ціна біткоїна залишається майже на 60% вищою за рік до сьогоднішнього дня, чому сприяє крипто-активність, викликана притоком готівки в нові спотові біржові фонди, а також через очікування того, що Федеральний резерв США незабаром скоротить відсоткові ставки.

Що з іншими криптовалютами

Майже всі криптовлаюти з найбільшою капіталізацією пішли вниз. Ethereum за добу втратив 7,36% і зараз торгується на рівні $3 679. Найбільше падіння за 24 години у Dogecoin (-11,59%).

Solana навпаки продемонструвала зростання. За добу актив зріс на 4,46% до $174.

Варто зазначити, що падіння криптовалют відбулося після оприлюднення у четвер, 14 березня, даних Бюро статистики праці США. Індекс цін виробників (PPI) у США зріс на 1,6% у річному обчисленні у лютому. Цей результат був за зростанням на 1%, зафіксованим у січні (переглянуто з 0,9%), і виявився вищим за очікування ринку 1,1%.

Річний базовий індекс PPI зріс на 2% за той же період, повторивши січневе зростання. У місячному вирахуванні базовий індекс зріс на 0,3% порівняно з прогнозом аналітиків 0,2% м/м.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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SergioBrescia
SergioBrescia
15 березня 2024, 9:08
#
Чудова тенденція та елементарне прогнозування. адекватні люди зробили те що в повинні були, інші будуть кричати про піраміду.
волатильність — це чудово
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