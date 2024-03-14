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14 березня 2024, 17:53

На чому заощаджують українці та куди витрачають гроші

Минулий рік продовжив випробовувати українських споживачів на стійкість та здатність адаптувати власні звички і підходи до військових реалій. Делойт в Україні дослідив, як змінилася споживацька поведінка українців у другий рік великої війни, на що найбільше витрачають наші співвітчизники та на чому намагаються заощаджувати.

Минулий рік продовжив випробовувати українських споживачів на стійкість та здатність адаптувати власні звички і підходи до військових реалій.

До 77% українців живуть в режимі економії

«Важливою ознакою є поступове відновлення споживацької активності в Україні. Деякі показники, наприклад, частота купівлі продуктів харчування, вже відновилися до довоєнних рівнів. Інші — такі як купівля електроніки та побутової техніки, одягу і взуття — зросли на 25% і 14% відповідно, порівнюючи з 2022 роком.

Це свідчить про відновлення довіри споживачів, а також про здатність ритейлу адаптуватися до нових умов", — зазначає Олександр Ямпольський, директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції «Делойт» в Україні.

Водночас, минулого року зберігалась тенденція економії. Залежно від категорії товарів, заощаджують від 41% до 77% українців. Попри те, що показник все ще високий, спостерігається позитивна динаміка, порівнюючи з 2022 роком (47%-86%). Найменше заощаджують на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.

Щодо продуктів харчування, які становлять значну частку чека українців, то витрати в цьому сегменті зросли у 32% споживачів. Значна частина українців купують їжу (47%) та ліки (43%) про запас.

Водночас, українці переосмислюють свої харчові звички та змінюють пріоритети. Відвідування ресторанів і барів у 2023 році скоротилося: 55% опитаних роблять це значно рідше, що на 24 в.п. менше, ніж у 2022 році. Натомість, зростає популярність приготування їжі вдома (50%), найбільше це стосується тимчасово безробітних (53%), фрилансерів (72%) і тих, хто займається домогосподарством (59%).

Дозвілля продовжує бути не в пріоритеті витрат — 65% респондентів заощаджують на розвагах поза домом, а 58% — рідше, ніж минулого року, відвідують кінотеатри та концерти. Проте, онлайн-розваги стають все популярнішими: 32% українців збільшили витрати на перегляд ТБ та стримінгових каналів.

Онлайн-шопінг стає популярнішим

Онлайн-сегмент продовжує розвиватися: частота онлайн-замовлень збільшилася на 12%. Найчастіше в інтернеті українці купують електроніку та побутову техніку (26%), косметику та парфумерію (19%), а також одяг та взуття (17%).

Офлайн залишається важливим форматом купівлі в житті українців. Порівнюючи з 2022 роком, коли через повномасштабне вторгнення та питання безпеки частота офлайн-покупок суттєво скоротилася до 50%, цього року спостерігається відновлення: кількість покупок збільшилась на 9%. Найчастіше в традиційних магазинах купують їжу (85%), алкогольні напої (79%), товари для дому та побутову хімію (72%).

Допомога стала звичкою

Невід'ємною частиною споживацької поведінки співвітчизників залишається громадянська позиція. Як і минулого року, абсолютна більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора, а донати стали майже такими ж популярними, як продукти харчування.

За даними дослідження, 92% українців донатять на допомогу ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2 в.п. більше, ніж у 2022 році. 33% опитаних роблять це систематично, що на 13 в.п. більше, ніж минулого року. Понад удвічі зросла кількість співвітчизників, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном, — із 17% до 38%.

Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег. Їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума донату становить 147 гривень. Друге місце за рівнем довіри посідають великі благодійні фонди, такі як «Повернись живим», фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), на них донатять майже 71% респондентів. На державні збори (такі як UNITED24) донатить теж значна частина населення — понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 грн.

На що витрачають найбільше

Цього року було проведено порівняння споживацьких настроїв українців із настроями споживачів у Німеччині, Польщі, США, Канаді, ПАР та зі середнім світовим показником.

Українці найбільше серед жителів інших країн, у яких проводилось дослідження, витрачають на продукти харчування та обов’язкові платежі. Цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Україна — єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%.

Українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування. Найпомітнішою є різниця у розподілі бюджету на такі категорії:

Дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час, як жителі Німеччини — 17%, Польщі — 15%, США — 19%, Канади — 15%, ПАР — 17%.

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Електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку: українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, жителі Німеччини — 10%, Польщі — 12%, США — 12%, Канади — 10%, ПАР — 14%.

У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
14 березня 2024, 19:48
#
Гірше ж точно не буде? © Народ прозріває від відосиків і всього по приколу (с)
А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
Війна обумовила стрімке падіння добробуту в Україні. За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
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