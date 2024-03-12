«єОселя»: 8 тисяч українських родин взяли кредити на придбання житла

8 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» загалом на 12,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Чверть кредитів, виданих з початку 2024 року — на придбання квартир у забудовника: готових або тих, що будуються.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 173 кредити на 282 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 90 військовослужбовців та силовиків, 24 педагоги, 9 медиків та 4 науковці;

кредити під 7% отримали 39 українців без власного житла, 2 ВПО та 5 ветеранів.

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Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (134 кредити), водночас 31 українець взяв кредит на купівлю квартири у забудовника, 8 — квартири в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області — 47;

міста Києва — 27;

Львівської області — 12;

Одеської області — 11;

Хмельницької області — 10.

Нагадаємо

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.