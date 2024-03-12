8 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» загалом на 12,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«єОселя»: 8 тисяч українських родин взяли кредити на придбання житла
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Чверть кредитів, виданих з початку 2024 року — на придбання квартир у забудовника: готових або тих, що будуються.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 173 кредити на 282 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 90 військовослужбовців та силовиків, 24 педагоги, 9 медиків та 4 науковці;
- кредити під 7% отримали 39 українців без власного житла, 2 ВПО та 5 ветеранів.
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Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (134 кредити), водночас 31 українець взяв кредит на купівлю квартири у забудовника, 8 — квартири в будинку, який зводиться.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області — 47;
- міста Києва — 27;
- Львівської області — 12;
- Одеської області — 11;
- Хмельницької області — 10.
Нагадаємо
Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.
Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.
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Він вигнав репортерів з зали засідань і пішов у нарадчу кімнату, можливо, щоб уникнути незручних питань, пише Апостроф.
Під час повномасштабної війни він задекларував понад 11 млн доходу, головну частину якого, за його словами, отримала дружина, яка є приватним нотаріусом. Пукас також має у власності недобудовану нерухомість — «будинок, за словами Пукаса „недобудований“, має доволі „готовий“ вигляд», пише СтопКор.
Після одного з судових засідань журналісти намагалися отримати коментарі безпосередньо від Пукаса, але він відмовився спілкуватися на камеру та вигнав їх із зали, заявивши, що він «у нарадчій кімнаті».
До призначення на посаду судді, за даними ЗМІ, Пукас міг бути пов’язаний зі схемами, що діяли за часів президента Януковича. Більшість родинного майна, зареєстрована на дружину судді, а не на нього особисто.
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