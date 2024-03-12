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12 березня 2024, 18:22

«єОселя»: 8 тисяч українських родин взяли кредити на придбання житла

8 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» загалом на 12,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

8 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» загалом на 12,2 млрд грн.
Фото: freepik.com

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Чверть кредитів, виданих з початку 2024 року — на придбання квартир у забудовника: готових або тих, що будуються.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 173 кредити на 282 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 90 військовослужбовців та силовиків, 24 педагоги, 9 медиків та 4 науковці;
  • кредити під 7% отримали 39 українців без власного житла, 2 ВПО та 5 ветеранів.

Читайте також: У програмі «єОселя» банки акредитували вже 27 забудовників

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (134 кредити), водночас 31 українець взяв кредит на купівлю квартири у забудовника, 8 — квартири в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області — 47;
  • міста Києва — 27;
  • Львівської області — 12;
  • Одеської області — 11;
  • Хмельницької області — 10.

Нагадаємо

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
12 березня 2024, 18:41
#
Суддя Господарського суду Києва Антон Пукас, в електронній декларації якого було виявлено мільйонні статки, відмовився надати коментарі щодо їхнього походження та відповідності офіційним доходам.
Він вигнав репортерів з зали засідань і пішов у нарадчу кімнату, можливо, щоб уникнути незручних питань, пише Апостроф.
Під час повномасштабної війни він задекларував понад 11 млн доходу, головну частину якого, за його словами, отримала дружина, яка є приватним нотаріусом. Пукас також має у власності недобудовану нерухомість — «будинок, за словами Пукаса „недобудований“, має доволі „готовий“ вигляд», пише СтопКор.
Після одного з судових засідань журналісти намагалися отримати коментарі безпосередньо від Пукаса, але він відмовився спілкуватися на камеру та вигнав їх із зали, заявивши, що він «у нарадчій кімнаті».
До призначення на посаду судді, за даними ЗМІ, Пукас міг бути пов’язаний зі схемами, що діяли за часів президента Януковича. Більшість родинного майна, зареєстрована на дружину судді, а не на нього особисто.
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innapcholko
innapcholko
12 березня 2024, 19:19
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Интересно — а какие именно Украинцы получили сабж?

Члены партии «С… ха»?
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san4os
san4os
12 березня 2024, 21:12
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Ті які працюють і платять податки з зарплти. Якщо маєте 20 тисяч грн і вище офіційного доходу, і назбирали 20 тисяч баксів на першй внесок і інші витрати які виникнуть при оформленні, то зможете взяти однокімнатну вкартиру. Не про Київ пишу…
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