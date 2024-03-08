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8 березня 2024, 8:50

Ринок праці України у лютому: кого шукають і кому платять найвищі зарплати

Впродовж лютого конкуренція за робочі руки в Україні зростала: кількість вакансій зросла на 7%, а ось резюме — знизилася. Портал Work.ua проаналізував, у яких секторах найбільше потрібні фахівці та як конкуренція за них впливає на зарплати.

Впродовж лютого конкуренція за робочі руки в Україні зростала: кількість вакансій зросла на 7%, а ось резюме — знизилася.

Ринок праці відновився у 13 областях України

У лютому 2024 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 97 062 вакансій. Порівнюючи з січнем, пропозицій роботи побільшало на 7%.

Наразі у 13 областях України ринок праці відновився і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року. Серед лідерів за цим показником — Закарпатська (164%), Івано-Франківська (154%), Хмельницька (132%), Вінницька (131%) та Львівська (130%) області.

Порівнюючи з січнем, помітно побільшало роботи у Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській (+10% у кожній) та Житомирській (+9%) областях.

Щодо областей-лідерів за кількістю вакансій, тут теж бачимо зростання пропозицій роботи:

  • Київська область — +7% до січня — 33 225 вакансії;
  • Дніпропетровська — +6% — 8 984;
  • Львівська — +5% — 8 916;
  • Одеська — +10% — 6 308;
  • Харківська — +7% — 3 575.

Якщо у січні кількість вакансій у десятці категорій-лідерів скоротилася, то у лютому бачимо синхронне зростання:

  • «Робочі спеціальності, виробництво» — 16 206 вакансій, +9% до січня;
  • «Сфера обслуговування» — 16 074, +10%;
  • «Продаж, закупівля» — 14 099, +8%;
  • «Роздрібна торгівля» — 11 221, +4%;
  • «Логістика, склад, ЗЕД» — 9 518, +5%;
  • «Адміністрація, керівництво середньої ланки» — 8 844, +6%;
  • «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 8 616, +14%;
  • «Транспорт, автобізнес» — 7 652, +6%;
  • «Бухгалтерія, аудит» — 7 133, +6%;
  • «Медицина, фармацевтика» — 6 931, +10%.

А от найстрімкіше зростання бачимо у категорії «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони. Цікаво також, що у лютому прибуло вакансій у категоріях, які найповільніше відновлюються від початку повномасштабного вторгнення. Це, зокрема, «Будівництво, архітектура», «Культура, музика, шоу-бізнес», а також «Дизайн, творчість».

У лютому продовжилася тенденція на зростання кількості вакансій із вимогою про знання англійської мови: таких пропозицій роботи стало більше на 16%. На 8% побільшало вакансій із дистанційною роботою.

5 ключових тенденцій конкуренції шукачів за вакансії

У лютому на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 326,8 тис. резюме — на 7% менше, ніж у січні. Натомість, нагадаємо, вакансій побільшало на 7%. В умовах, коли пропозицій роботи стало більше, а шукачів — менше, закономірно знизилася конкуренція.

При вимірі конкуренції від місяця до місяця фіксуємо пʼять трендів:

  1. Найбільшу кількість відгуків на вакансії отримують роботодавці, що пропонують дистанційну роботу. Тут конкуренція у 5 разів вища за середню на ринку праці.
  2. Якщо не брати до уваги віддалений формат, найвищим є рівень конкуренції за вакансії у Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській і Харківській областях.
  3. А от найскладніша ситуація із відгуками кандидатів у Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській і Чернігівській областях.
  4. Найконкурентнішими залишаються посади зі сфери IT. Примітно, що, попри сезонне падіння цього показника, за окремі вакансії конкуренція посилилася (Angular-розробник, Java Developer, Python-програміст).
  5. Натомість, найнижча конкуренція — за робітничі (машиніст тепловоза, пилорамник, інструментальник) та медичні (ендокринолог, онкохірург, психіатр) професії.

У двох категоріях зменшився розмір середніх зарплат

В лютому середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 000 грн.

Серед областей-лідерів зросли зарплати в Київській (+1 000 грн — до 22 000 грн), Львівській (+800 грн — до 20 000 грн), Одеській (+900 грн — до 19 400 грн) та Дніпропетровській областях (+500 грн — до 19 000 грн).

У лютому зросли зарплати у працівників деяких категорій:

  • «Охорона, безпека» — 20 000 грн, +14% до січня;
  • «Робочі спеціальності, виробництво» — 20 000 грн, +5%;
  • «Юриспруденція» — 18 800 грн, +4%;
  • «Фінанси, банк» — 16 700 грн, +4%;
  • «Освіта, наука» — 16 500 грн, +3%.

Натомість, вперше за тривалий час у двох категоріях середня зарплата знизилася:

  • «Сільське господарство, агробізнес» — 20 000 грн, -5%;
  • «Нерухомість» — 35 000 грн, -4%.

Найвищі середні зарплати — понад 70 000 грн — ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо.

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Серед цивільних професій (окрім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати у лютому мали: медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (45 000 грн), кераміст, рихтувальник, стоматолог, тонувальник (40 000 грн).

Джерело: Мінфін
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