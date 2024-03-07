АМКУ дозволив французькій NJJ Capital придбати «Датагруп-Воля»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії DVL Telecom, яка належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, придбати компанію Datagroup Holding Limited («Датагруп-Воля»). Про це повідомляється на сайті регулятора.

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«Надано дозвіл на набуття компанією DVL Telecom (м. Париж, Франція) контролю над компанією Datagroup Holding Limited (м. Нікосія, Кіпр)», — йдеться у повідомленні АМКУ.

Крім того, регулятор надав дозвіл на узгоджені дії між французькими компаніями NJJ UPAM та DVL Telecom, кіпрською Lorimer II Ventures Limited та фізичною особою — громадянином України у вигляді реалізації положень про утримання від конкуренції терміном на 5 років.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що турецька телекомунікаційна компанія Turkcell вирішила продати українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital.

Окрім мобільного оператора, Turkcell продає також мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора веж мобільного звʼязку ТОВ «Укртауер».

Пізніше АМКУ повернув NJJ Capital заяву на придбання мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл») та оператора мобільних веж ТОВ «Укртауер» через невідповідність документів вимогам.

Проте Комітет отримав повторне звернення від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ. Наразі воно перебуває на розгляді Комітету.