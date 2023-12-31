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31 грудня 2023, 10:02

Материнська компанія lifecell продає український бізнес французькому мільярдеру

Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell вирішила продати українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital. Про це йдеться в повідомленні на турецькій платформі публічного розкриття інформації від 29 грудня, повідомляє Forbes.

Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell вирішила продати українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital.
Фото: dreamtown.ua

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Окрім мобільного оператора, Turkcell продає також мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора вишок мобільного звʼязку ТОВ «Укртауер».

Причини та сума угоди у повідомленні не розкриваються. Також зазначається, що передача активів ще не завершилася.

«Інформація про угоду буде доведена до відома громадськості в повному обсязі та своєчасно», — йдеться у повідомленні компанії.

Вартість проданих акцій

Номінальна вартість проданих акцій становить 12,7 млрд грн ($333,4 млн) для lifecell, 47,2 млн грн для ТОВ «Глобал Білгі» і 1,96 млрд грн для ТОВ «Укртауер».

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NJJ Capital

Французька інвестиційна компанія NJJ Capital належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю. Ньєль — засновник і мажоритарний акціонер третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad, (працює під брендом Free).

Також він є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако — Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.

Джерело: Мінфін
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