АМКУ повернув французькій NJJ Capital заяву на купівлю lifecell

Антимонопольний комітет України (АМКУ) повернув французькій NJJ Capital заяву на придбання мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл») та оператора мобільних веж ТОВ «Укртауер». Про це йдеться у відповіді комітету на запит української редакції Forbes.

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Зазначається, що заяву повернули через невідповідність документів вимогам.

«Матеріали, додані до заяв, не містили вичерпної інформації, яка є необхідною для їх розгляду в комітеті», — заявили у відомстві.

АМКУ повернув NJJ Capital заяви 12 січня 2024 року.

NJJ Capital

Французька інвестиційна компанія NJJ Capital належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю. Ньєль — засновник і мажоритарний акціонер третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad, (працює під брендом Free).

Також він є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако — Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що турецька телекомунікаційна компанія Turkcell вирішила продати українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital.

Окрім мобільного оператора, Turkcell продає також мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора веж мобільного звʼязку ТОВ «Укртауер».