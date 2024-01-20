Антимонопольний комітет України (АМКУ) повернув французькій NJJ Capital заяву на придбання мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл») та оператора мобільних веж ТОВ «Укртауер». Про це йдеться у відповіді комітету на запит української редакції Forbes.
АМКУ повернув французькій NJJ Capital заяву на купівлю lifecell
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зазначається, що заяву повернули через невідповідність документів вимогам.
«Матеріали, додані до заяв, не містили вичерпної інформації, яка є необхідною для їх розгляду в комітеті», — заявили у відомстві.
АМКУ повернув NJJ Capital заяви 12 січня 2024 року.
NJJ Capital
Французька інвестиційна компанія NJJ Capital належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю. Ньєль — засновник і мажоритарний акціонер третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad, (працює під брендом Free).
Також він є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако — Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що турецька телекомунікаційна компанія Turkcell вирішила продати українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital.
Окрім мобільного оператора, Turkcell продає також мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора веж мобільного звʼязку ТОВ «Укртауер».
Коментарі - 1