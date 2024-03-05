Зростання біткоїна до $68 700 та приплив у криптофонди: що нового на ринку

Біткоїн протестував рівень в $68 700

У вівторок, 5 березня, рано вранці курс біткоїна в моменті досяг відмітки в $68 770. Потім ціна першої криптовалюти відкотилась назад. На момент написання новини актив коштує близько $66 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За день біткоїн зріс на 1,97%, за тиждень — на 17,23%. Курс Ethereum також зростає (близько $3 670), як і більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією. Варто зазначити, що токен Shiba Inu за день злетів на 41,13%, за тиждень — на 265,57%.

Криптофонди зафіксували другий за величиною приплив з початку року

Надходження в криптовалютні інвестпродукти з 24 лютого до 1 березня становили $1,83 млрд після $598 млн у попередній звітний період. Про це йдеться у звіті CoinShares.

Позитивна динаміка продовжилася п’ятий тиждень поспіль. З 10 по 16 лютого приплив склав рекордні $2,45 млрд.

Обсяг активів під управлінням (AUM) підвищився до $82,56 млрд. Для порівняння, ATH становить $86 млрд.

Обсяг торгів досяг максимальних в історії $30 млрд — 50% від сумарного показника централізованих платформ, що викликають довіру.

У пов’язані з біткоїном інструменти інвестори вклали $1,73 млрд після $569,5 млн у попередній звітний період. Надходження з початку року перевищили $7,33 млрд.

У структури, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, клієнти інвестували $22,2 млн (тижнем раніше — $3,9 млн).

Ethereum-фонди залучили максимальні з середини 2022 року $84,7 млн.

В інших альткоїнах за винятком Solana (-$11,9 млн) спостерігалася позитивна динаміка. Продукти на базі XRP, Chainlink і Litecoin зафіксували приплив у розмірі $2,5 млн, $1,6 млн і $1,2 млн відповідно.

У фонди на базі Polygon інвестори вклали $7,6 млн — 22% від AUM.

SEC відклала розгляд заявок на спотові Ethereum-ETF від BlackRock і Fidelity

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала розгляд заявки на спотовий Ethereum-ETF від компанії BlackRock. Для фонду iShares Ethereum Trust це друге за рахунком перенесення.

Згідно з документами, SEC ініціювала проведення опитування, яке, на думку відомства, має показати ставлення громадськості до нових криптофондів. Зокрема, агентство цікавиться, чи викликає механізм Proof-of-Stake (PoS) у користувачів «особливі побоювання з приводу схильності Ethereum до шахрайства і маніпуляцій».

Використовуючи аналогічні формулювання, SEC також відклала розгляд документів на реєстрацію криптофонду від компанії Fidelity Investments. Коментарі до заявок щодо інвестиційних продуктів Комісія збиратиме протягом 21 дня.

BlackRock і Fidelity подали документи на схвалення спотових Ethereum-ETF у листопаді 2023 року. Крім них, заявки на реєстрацію цього класу активів відправили такі компанії, як:

Franklin Templeton;

Ark Invest і 21Shares;

Grayscale Investments;

VanEck та інші.

Спільнота криптоіндустрії розійшлася в думках щодо можливих термінів схвалення спотових Ethereum-ETF. Наприклад, аналітики банку Standard Chartered Bank як імовірну дату реєстрації нового продукту називають травень 2024 року.

Водночас головний інвестиційний директор компанії Valkyrie Стівен Маккларг закликав не чекати запуску спотових Ethereum-ETF найближчим часом. На його думку, SEC не поспішатиме з ухваленням рішення щодо криптофондів.

Tether представила інструмент для відновлення доступу до активів

Компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — повідомила про запуск інструменту відновлення активів. Він демонструє комплексний підхід до забезпечення стійкості блокчейна і захисту користувачів. Про це йдеться в заяві компанії.

У компанії зазначили, що відповідно до зобов’язання зробити стейблкоїн USDT доступним і безпечним активом, Tether розробила план з відновлення активів. Якщо один із блокчейнів, у якому зберігаються USDT, вийде з ладу, власники активів зможуть отримати доступ до коштів, зазначили представники фірми.

«Щоб усунути ризики, Tether створила офіційний інструмент відновлення, який може переносити USDT між блокчейнами. Користувачі зможуть підтвердити право власності на свої адреси в неробочому блокчейні та адреси одержувачів в іншій мережі, а Tether передаватиме USDT між ними», — йдеться в пресрелізі.

Повідомляється, що процес міграції активів буде здійснюватися через зручний інтерфейс або інструменти командного рядка. У Tether заявили про підтримку низки гаманців у браузері, а також рішень від компаній Ledger і Trezor.

За словами представників компанії, попит на стейблкоїн USDT у різних мережах вимагає розробки стратегії управління ризиками. Тому Tether розробила план захисту коштів, який забезпечить безперебійний доступ до активів навіть у разі непередбачених збоїв.