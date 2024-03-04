На ринку нерухомості більшість угод припадає на держпрограми — експерт

В Україні активізувався попит на ринку нерухомості, насамперед через купівлю житла за допомогою державних програм — «єОселя» і «єВідновлення», а також військовослужбовцями чи членами їх сімей. Про це пише Liga.net з посиланням на першу віцепрезидентку Спілки фахівців нерухомого майна Ларису Ставиногу.

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«З лютого ми бачимо на ринку пожвавлення, але воно стосується певних сегментів. Тобто цілковитого пожвавлення немає. Є активізація в сегменті житлової нерухомості до $150 000, тому що це цільова аудиторія покупців, які купують за державні кошти. Зараз дуже гарно працюють держпрограми „єОселя“, „єВідновлення“, виплати учасникам бойових дій і таке інше», — каже Ставинога.

«Саме учасники цих програм роблять ринок. Однак через обмеження щодо площі та строків введення в експлуатацію такого житла, вони пожвавлюють попит саме на таке житло. З іншого боку, ті, хто не підпадають під них, особливо там, де не дуже новий житловий фонд, попит набагато менший, і угод не дуже багато», додала вона.

За словами Ставиноги, зараз є попит на житло комфорт- та економкласу, тоді як елітна нерухомість «стоїть».

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