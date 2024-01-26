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26 січня 2024, 14:24

Розширення умов програми «єОселя»: що потрібно знати українцям

Сьогодні, 26 січня, набирає чинності постанова Кабміну № 1357 від 22 грудня 2023 року, якою внесено ряд змін, які стосуються державної іпотечної програми «єОселя». Про це йдеться у публікації Юридичного порадника для ВПО у Facebook.

Сьогодні, 26 січня, набирає чинності постанова Кабміну № 1357 від 22 грудня 2023 року, якою внесено ряд змін, які стосуються державної іпотечної програми «єОселя».
Фото: freepik.com

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Можна придбати житловий будинок

Відтепер у рамках іпотечної програми «єОселя» можна придбати також житловий будинок. Під житловим будинком мається на увазі як індивідуальний будинок, так і блокований, — так званий котедж чи таунхаус.

Раніше у доступний кредит можна купити лише квартиру у житловому будинку.

Житло, яке не можна взяти в іпотеку

Уточнено перелік житла, яке не можна взяти в іпотеку:

  • житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 10 років до дати укладення договору, якщо такий об'єкт нерухомості розташований в м. Києві або в обласному центрі;
  • житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 3 роки до дати укладення договору іпотеки, для ВПО та інших громадян, які не мають житла, або житло яких менше за передбачену законодавством норму;
  • майнові права на житловий будинок, що будується;
  • житловий будинок, розташований на земельній ділянці, яка не належить до земель житлової та громадської забудови;
  • дачний або садовий будинок.

Площа будинку, який можна взяти в іпотеку

Так, нормативна площа житлового будинку, що надається для сім'ї з однієї особи (одинока особа), становить не більше ніж 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім'ї.

Тобто, максимальна площа на сім'ю з 4-осіб — 125,5 кв.м.

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Хто може скористатись програмою

Скористатись програмою «єОселя» сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселя» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Сенс Банк.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що від початку дії програми «єОселя» кредити отримали 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн. 1200 з них взяли кредити на умовах масової іпотеки загалом на 2 млрд грн.

У 2023 році, згідно з озвученими урядом планів, за програмою «єОселя» передбачалося прокредитувати придбання 10 тис. квартир. Станом на жовтень житло отримали менше ніж 4 тис. родин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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alex7722
alex7722
26 січня 2024, 15:14
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А когда будут программы для переселенцев? Которые оставили все и приехали в Украину? Или эта категория «важно нести, та тяжко кинуты?
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0
odisseysparta
odisseysparta
26 січня 2024, 16:11
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Іншого не очікував, все те саме. Штабніки на б’юджеті зможуть взяти під 3%, а мобілізовані що воювали і ризикували життям то під 7%!А контракт з каліками МО не підпише)))) Та ну вас…
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0
KValera
KValera
26 січня 2024, 16:51
#
Да фиг с ней с этой ставкой 7 процентов. Вопрос где взять 20−30 процентов на первоначальный взнос?
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