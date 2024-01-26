Розширення умов програми «єОселя»: що потрібно знати українцям

Сьогодні, 26 січня, набирає чинності постанова Кабміну № 1357 від 22 грудня 2023 року, якою внесено ряд змін, які стосуються державної іпотечної програми «єОселя». Про це йдеться у публікації Юридичного порадника для ВПО у Facebook.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Можна придбати житловий будинок

Відтепер у рамках іпотечної програми «єОселя» можна придбати також житловий будинок. Під житловим будинком мається на увазі як індивідуальний будинок, так і блокований, — так званий котедж чи таунхаус.

Раніше у доступний кредит можна купити лише квартиру у житловому будинку.

Житло, яке не можна взяти в іпотеку

Уточнено перелік житла, яке не можна взяти в іпотеку:

житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 10 років до дати укладення договору, якщо такий об'єкт нерухомості розташований в м. Києві або в обласному центрі;

житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 3 роки до дати укладення договору іпотеки, для ВПО та інших громадян, які не мають житла, або житло яких менше за передбачену законодавством норму;

майнові права на житловий будинок, що будується;

житловий будинок, розташований на земельній ділянці, яка не належить до земель житлової та громадської забудови;

дачний або садовий будинок.

Площа будинку, який можна взяти в іпотеку

Так, нормативна площа житлового будинку, що надається для сім'ї з однієї особи (одинока особа), становить не більше ніж 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім'ї.

Тобто, максимальна площа на сім'ю з 4-осіб — 125,5 кв.м.

Читайте також: Забезпечення українців доступним житлом: уряд розробляє нові пільгові програми

Хто може скористатись програмою

Скористатись програмою «єОселя» сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселя» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Сенс Банк.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що від початку дії програми «єОселя» кредити отримали 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн. 1200 з них взяли кредити на умовах масової іпотеки загалом на 2 млрд грн.

У 2023 році, згідно з озвученими урядом планів, за програмою «єОселя» передбачалося прокредитувати придбання 10 тис. квартир. Станом на жовтень житло отримали менше ніж 4 тис. родин.