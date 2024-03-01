До загального фонду держбюджету в лютому надійшло 184,8 мільярда

У лютому 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 184,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресслужба Міністерство фінансів.

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За підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 107,4 млрд грн, в тому числі:

61,0 млрд грн — податок на прибуток підприємств та дивіденди;

18,9 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 26,8 млрд, відшкодовано — 7,9 млрд грн);

15,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

8,0 млрд грн — акцизний податок;

3,1 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 39,8 млрд грн.

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Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 131,2% (+ 43,9 млрд грн), у тому числі:

Державна податкова служба — 112,6 % (+ 12,0 млрд грн);

Державна митна служба — 93,1 % (- 2,9 млрд грн).

При цьому 31 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів) від урядів Японії та Норвегії.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками лютого 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 229 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 36,1 млрд грн (станом на 28 лютого) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.