Данія виділила ще майже $1,5 мільйона на допомогу Україні

Уряд Данії надає Україні додатковий грант у розмірі 10 млн данських крон ($1,45 млн) для зміцнення дансько-українського муніципального співробітництва у відбудові України. Про це повідомляє прес-служба уряду Данії.

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Куди направлять кошти

Зазначається, що гроші підуть на співпрацю між муніципалітетами Орхуса та Копенгагена та українськими містами Львовом, Києвом та Миколаєвом.

«Це стосується, наприклад, надання досвіду Данії у сфері чистішої води та більш стабільної енергії для українських муніципалітетів. Данські муніципалітети також розглядають можливості різними способами допомогти багатьом українцям, які постраждали від війни», — йдеться у повідомленні.

Навесні 2023 року Україна та Данія вирішили, що підтримка реконструкції Данії через Український фонд має охоплювати данські муніципалітети, які через співпрацю з українськими муніципалітетами-партнерами можуть сприяти конкретній реконструкції та розвитку українських місцевих громад.

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Початковий діалог між данськими та українськими партнерами влітку та восени 2023 року продемонстрував великий взаємний інтерес до співпраці, і незадовго до початку року було погоджено чотирирічний проєкт вартістю 20 млн данських крон ($2,9 млн).

Муніципалітети визначили низку можливих сфер співпраці: енергоефективність, водопостачання, розвиток міст/адаптація до клімату, сприяння рамковим умовам для приватного сектору, лікування ветеранів та осіб з обмеженими можливостями/травмами та залучення молоді.

Допомога Данії

Загальна сума допомоги від Данії для України, включно з новим пакетом, становитиме 34,5 млрд крон ($5 млрд). Це без урахування підтримки Данії через ЄС. Цивільна підтримка становить близько 3 млрд крон ($435 млн).

Пожертви включають, серед іншого: 407 ракет «Стрингер», частини авіаційної зброї, засоби розмінування, понад 100 танків «Леопард-1», 14 танків «Леопард-2», 54 бронетранспортери М113, артилерійські снаряди та багато іншого.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Данія вносить 91 млн данських крон ($13,3 млн) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та оборони Збройних сил України та Міністерства оборони України.