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23 лютого 2024, 9:06

Данія гарантувала підтримку Україні на наступні десять років і анонсувала допомогу на $250 мільйонів

Данія підписала угоду, яка гарантує надання військової допомоги Україні протягом найближчих десяти років. Також скандинавська країна анонсувала пакет військової допомоги на 1,7 млрд данських крон (майже $250 млн). Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на прес-конференції у четвер, 22 лютого, повідомляє Dr.dk.

Данія підписала угоду, яка гарантує надання військової допомоги Україні протягом найближчих десяти років.
Фото: pixabay.com

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В новий пакет військової допомоги входить фінансування для закупівлі 15 тисяч артилерійських снарядів, ППО та безпілотників.

Фредеріксен також закликала союзників збільшити обсяги військової допомоги Україні.

«Якщо ми не встоїмо разом, Європа потенційно не вистоїть», — заявила вона.

Кошти для нової допомоги будуть взяті з 7 млрд крон ($1 млрд), які Данія виділила до фонду, створеного для цивільних, військових і бізнес-внесків Україні в березні минулого року.

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Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країна працює «на повну потужність», щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа.

Допомога Данії

Загальна сума допомоги від Данії для України, включно з новим пакетом, становитиме 34,5 млрд крон ($5 млрд). Це без урахування підтримки Данії через ЄС. Цивільна підтримка становить близько 3 млрд крон ($435 млн).

Пожертви включають, серед іншого: 407 ракет «Стрингер», частини авіаційної зброї, засоби розмінування, понад 100 танків «Леопард-1», 14 танків «Леопард-2», 54 бронетранспортери М113, артилерійські снаряди та багато іншого.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Данія вносить 91 млн данських крон ($13,3 млн) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та оборони Збройних сил України та Міністерства оборони України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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