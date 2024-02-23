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23 лютого 2024, 13:36

7,9% замість обіцяних 13%: Кабмін затвердив індексацію пенсій

Кабінет міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року на 7,9%. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року на 7,9%.

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«Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн», — зазначив він.

За словами прем'єра, індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців — 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч «чорнобильців».

Крім того, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.

Читайте також: На карткові рахунки частини пенсіонерів може припинити надходити пенсія — Мінсоцполітики

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+11
Smerch747
Smerch747
23 лютого 2024, 13:55
#
Меньше це правильно. Не зрозуміло тільки чому відразу нормально не порахувати і не засмучувати людей.
+
0
bonv
bonv
23 лютого 2024, 14:36
#
Законопроєкт № 11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив нардеп від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський, пише LIGA.net. «Є законопроєкт про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримували достойну заробітну платню — до 200 000 грн. Цей законопроєкт ми подали. Зараз він поки не розглядається, наразі - законопроєкт про мобілізацію. Ми будемо його розглядати, найімовірніше, після мобілізації», — сказав він. Нагадаємо, один з учасників закритої зустрічі розповів ТСН.ua на умовах анонімності, що Володимир Зеленський говорив про те, що українським захисникам, які воюють на нулі, треба піднімати грошове забезпечення до 200 тис. грн на місяць. Пізніше заступник голови комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін зауважив, що президент говорив про підвищення зарплатні тим військовим, хто на нулі вже понад два роки. «Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підвищити зарплатню до 200 000 грн» , — розповів він. Своєю чергою, Юрій Здебський заявив, що підтримує президента, але питання щодо того, де взяти ці гроші, — окреме.
Вже вчителям «по 4 тис баксів виплачують»…
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0
mphet26
mphet26
23 лютого 2024, 15:41
#
«600 тисяч пенсіонерів силових відомств»
сорокалетние пенсионеры с пенсиями по 10−20 тысяч и коммуналкой минус 50%
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