Кабінет міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року на 7,9%. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
7,9% замість обіцяних 13%: Кабмін затвердив індексацію пенсій
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«Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн», — зазначив він.
За словами прем'єра, індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців — 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч «чорнобильців».
Крім того, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.
Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.
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Коментарі - 3
Вже вчителям «по 4 тис баксів виплачують»…
сорокалетние пенсионеры с пенсиями по 10−20 тысяч и коммуналкой минус 50%