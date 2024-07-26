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26 липня 2024, 10:00

Ризики в криптовалюті. Мінімізуємо можливість втрат з ACL-service: Obmify рекомендує

Щодня тисячі користувачів стикаються з ризиками, пов'язаними з прийомом «тіньових» активів. Це може призвести до серйозних наслідків, включаючи фінансові втрати, блокування акаунтів та навіть кримінальну відповідальність. У деяких випадках користувачі можуть стати мішенями для шахраїв, втратити всі свої кошти або навіть бути арештованими за відмивання грошей, пов'язаних з тероризмом чи іншими злочинами.

Щодня тисячі користувачів стикаються з ризиками, пов'язаними з прийомом «тіньових» активів.

Відомий український сервіс моніторингу онлайн обмінників Obmify, який зарекомендував себе як надійний і безпечний агрегатор, знає як вберегти гроші і нерви клієнтів за допомогою новітнього AML сервісу. У цій статті ми розглянемо, що таке AML перевірка криптовалюти, навіщо вона потрібна, як відмивають брудну крипту, та як ACL-service, рекомендований Obmify, допомагає запобіганню неприємних ситуацій.

Що таке AML перевірка криптовалюти?

AML (Anti-Money Laundering) — це комплекс процедур, регуляцій і законів, спрямованих на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. У контексті криптовалюти AML перевірка означає аналіз та підтвердження «чистоти» грошей, що заходять на ваш гаманець.

Перевірка криптовалюти: навіщо це потрібне і чому це важливо?

У крипто світі кожна транзакція записується на блокчейн, що дозволяє відстежувати рух активів. Однак без AML перевірки неможливо визначити, чи пов'язані ці операції з тіньовою діяльністю. Перевірити криптовалюту значить уникнути зв’язків з небажаними монетами обо токенами, здобутих у недоброчесний спосіб, що може призвести до блокування вашого гаманця або навіть до юридичної відповідальності. Доречі, згідно з українським законодавством, за прийом «тіньових» монет або токенів може загрожувати відповідальність за законом.

Як відмивають «не доброчесно здобуту» криптовалюту?

Відмивання «тіньової» крипти включає серію транзакцій для приховування її походження. Цифрова монета або токен може бути переміщена через різні криптосервіси і майданчики з метою створення складного ланцюга для розслідування. Такі процедури можуть включати міксери, децентралізовані обмінники або навіть банківські рахунки для обміну на фіатні валюти. Це створює додаткові ризики для клієнтів, які можуть ненавмисно стати учасниками сумнівних транзакцій.

Як вберегти себе від «сумнівних цифрових переказів»?

Щоб уникнути проблем із законом та запобігти блокуванню або втрати цифрових активів, користувачам рекомендується використовувати сервіси для AML перевірки.

Такі сервіси є вбудованими у централізовані крипто біржі типу Binance i White Bit. Але є ряд об'єктивних причин чому не всім до вподоби централізовані великі біржі. По-перше це обов’язкове проходження KYC. Біржева KYC означає розкриття особистих даних, а вважаючи випадки блокування банківських рахунків клієнтів в Україні за ті чи інші правопорушення, можна передбачити й блокування рахунків на біржах в недалекому майбутньому. Пройшов KYC = перестав бути анонімним клієнтом. По-друге, централізовані біржі не забезпечують прозорості своїх дій і діють на власний розсуд, чим часто компроментують технологію блокчейну вцілому.

При користуванні холодними та децентралізованими гаманцями, для яких не потрібно проходити KYC, вбудованої AML перевірки немає. Натомість, користувачі децентралізованих гаманців можуть мати впевненість, що їх цифрові активи не будуть заблоковані якимось конкретним регулятором, а рішення щодо пов’язаних ризиків можна оскаржити на підставі результатів аналізу різноманітних зовнішніх AML сервісів. Один із таких сервісів — ACL-service, рекомендований Obmify.

Як працює ACL-service?

Це інноваційна система аналізу даних в різних мережах. На даний момент доступний користувацький інтерфейс у вигляді телеграм боту (що працює на базі отриманої аналітики від ACL), використовуючи який можна мінімізувати ризики небажаних цифрових транзакцій. Основний функціонал сервісу включає:

  • Перевірка гаманця: аналіз активності гаманця на предмет зв'язків з сумнівними, тіньовими, шахрайськими цифровими активами (повний список всіх міток на сайті).

  • Перевірка транзакцій: аналіз цифрових активів, що приймають участь у транзакції на вміст небажаного міксу з сумнівних джерел.

  • Встановлення гаманця на автоматичну перевірку: регулярний аналіз гаманця на предмет нових вхідних транзакцій, що дуже актуально для налаштування автоматичного процесингу, наприклад для обмінників.

  • AML розслідування: допомога з підготовкою звітів для аналітичних та регулюючих органів.

Компанія надає послуги як для фізичних осіб, так і для бізнес клієнтів. Варто зазначити, що для фізичних осіб система дає перші три AML перевірки безкоштовно, наступні ж AML запити починаються від $1/шт. Саме стільки коштує спокій і впевненість при роботі з криптою.

Що потрібно робити коли ви стали жертвою скаму?

Якщо ви стали жертвою скаму або кражі коштів, важливо діяти швидко:

  1. Замовити AML розслідування «сумнівної» транзакції через ACL-service.

  2. Зібрати всі докази та звернутися до правоохоронних органів для відкриття справи.

Практика показує, що з такою експертизою спеціалізовані органи оперативно беруться за справу, тому що мають можливість одразу проаналізувати результати AML експертизи.

Якщо навіть частина цифрових активів пройшла по централізованій біржі, то через KYC можна «витягнути» інформацію про зловмисника. Ми ж пам'ятаємо про KYC та прозорість?

Висновок

Obmify, як відомий та безпечний моніторинг онлайн обмінників, рекомендує використання ACL-service для мінімізації ризиків втрати грошей через прийом «тіньової» крипти. Цей сервіс надає клієнтам можливість перевіряти свої гаманці, транзакції та уникати проблем з законом. ACL підтримує ідею децентралізації та є невід'ємною частиною сучасного ринку криптовалют, забезпечуючи безпекові та фінансові потреби клієнтів. Пам'ятайте, при операціях з криптовалютою ви берете відповідальність за чистоту коштів на себе.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
potator
potator
26 липня 2024, 10:21
#
Леня голубков не только научился вешать лапшу, но и вешать лапшу на лапшу
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