Курс валют на 26 липня: долар у банках подешевшав на 11 копійок, євро — на 15 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара втратив 11 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,60 грн. Євро купують за 44,55 грн, а продають за 45,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,43−41,55, євро — 45,00−45,18 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,10−41,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,61−44,65 грн/євро.

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