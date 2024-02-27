27 лютого біткоїн виріс на 2,35% до $55,800, раніше торкнувшись позначки $57,055. Ефіріум піднявся на 1,21% до $3,216,6.
27 лютого 2024, 9:25
Ціна біткоїна підскочила до $55,8 тисяч, Ethereum — до понад $3000
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Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», на момент написання цифрове золото тримається вище за відмітку $56,373.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
думаю приблизно так зараз тобі напишуть свідки скама.
події в Україні столітньої давнини не дадуть збрехати. та що там 100 років — тільки подивись, що зробила москальська бидло-більшість в Україні за останні 2 роки…
і пана-ощипувача чекає, між іншим, така ж доля!