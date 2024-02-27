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27 лютого 2024, 9:25

Ціна біткоїна підскочила до $55,8 тисяч, Ethereum — до понад $3000

27 лютого біткоїн виріс на 2,35% до $55,800, раніше торкнувшись позначки $57,055. Ефіріум піднявся на 1,21% до $3,216,6.

27 лютого біткоїн виріс на 2,35% до $55,800, раніше торкнувшись позначки $57,055.

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Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», на момент написання цифрове золото тримається вище за відмітку $56,373.

Читайте: Посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році — Опендатабот

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
Bookseller
Bookseller
27 лютого 2024, 9:42
#
Жду 63000−65000, тогда только продам 0.017 битка. Когда продам 0.017, останется всего 3.76 битка… Не густо, но если всё делать с умом, то может хватить лет на сто точно!
+
+45
SergioBrescia
SergioBrescia
27 лютого 2024, 10:57
#
Ти не так живеш. всі знають що біток — скам . як ти можеш скам продавати по такій шаленій ціні. йди працюй та плати податки пану ощипувачу гусей.
думаю приблизно так зараз тобі напишуть свідки скама.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
27 лютого 2024, 11:30
#
Ось ти смієшся, а так думають 99% населення планети, а більшість, як ми всі знаємо, не може не помилятись! більшість завжди права, а якщо хтось думає інакше, то ця більшість завжди готова довести свою правоту, розбивши тобі морду, вкравши в тебе все і може навіть згвалтувавши твою жінку, якщо в тебе така є.
події в Україні столітньої давнини не дадуть збрехати. та що там 100 років — тільки подивись, що зробила москальська бидло-більшість в Україні за останні 2 роки…

і пана-ощипувача чекає, між іншим, така ж доля!
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0
preyvanamor
preyvanamor
27 лютого 2024, 11:24
#
Продавай все і зразу! не треба чекати сто років, бо сто років ти не проживеш — інфа 146%!
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