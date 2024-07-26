CoinW виділив $100,000 за відеоогляди та пости про біржу

Криптовалютна біржа CoinW відкрила другий раунд програми підтримки блогерів із призовим фондом 100,000 USDT. Перший раунд пройшов успішно та у заході взяли участь понад 300 осіб, тому загальний призовий фонд на другий раунд було збільшено.

Платформа прийматиме заявки до 31 серпня 2024 року. Для участі потрібно:

зареєструватися на coinw.com та вивчити сервіси біржі;

записати відеоогляд та опублікувати його на своєму YouTube-каналі або зробити пост у телеграм каналі;

Розмістити реферальне посилання під відео чи в пості;

подати заявку, заповнивши гугл-форму

Організатори оберуть 100 переможців та відправлять нагороди на їхні акаунти CoinW

Біржа оцінить роботи учасників на підставі наступних критеріїв: якість відео та знання продуктів, а також кількість переглядів, коментарів та дані щодо реферального посилання. Буде також кілька прихованих параметрів, щоб запобігти маніпуляції даними.

У другому раунді створено додатковий фонд нагород, де перші 100 учасників отримають супербонус до $380. Учасник повинен просто зареєструватися, зробити депозит та розпочати торгівлю. Величина бонусу залежатиме від торгового обсягу.

«Щодня ми спостерігаємо безліч нових відео про CoinW на відеохостингу YouTube та пости в Telegram про нашу біржу. Ми вирішили нагородити блогерів та звичайних користувачів, які створюють контент про CoinW. Перші 100 учасників отримають супербонус до $380 за прості завдання (реєстрація, депозит, торгівля) та до $1000 за відео огляд CoinW», ― прокоментував керівник CoinW у Східній Європі Alex Notm.

CoinW ― криптовалютна біржа з ​​головним офісом у Дубаї (ОАЕ) для спотової та ф’ючерсної торгівлі, P2P-угод та копітрейдингу. Криптобіржа працює з 2017 року та налічує понад 10 млн користувачів.