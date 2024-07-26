У Британії Coinbase оштрафували на $4,5 млн та відтік капіталу зі спотових Ethereum-ETF: що нового

Регулятор Великої Британії оштрафував підрозділ Coinbase на $4,5 мільйона

Управління з фінансового регулювання (FCA) Великої Британії оштрафувало підрозділ біржі Coinbase на 3,5 млн фунтів стерлінгів (близько $4,5 млн). Організацію звинуватили в обслуговуванні високоризикових клієнтів.

Під санкції потрапила компанія CB Payments Limited, яка входить до комерційної групи Coinbase Group. Згідно з пресрелізом, фірма не здійснює криптотранзакції, проте служить шлюзом для доступу до платформи.

В управлінні підкреслили, що у CB Payments Limited немає ліцензії на надання послуг у сфері віртуальних активів. Організація підписала добровільну угоду (Voluntary Application for Imposition of Requirements, VREQ) про зміну своєї структури в межах заходів із контролю за фінансовими злочинами в жовтні 2020 року.

Водночас відповідно до релізу FCA, фірма продовжила надавати послуги з доступу до платформи Coinbase для клієнтів, які підпадають під визначення високоризикових.

Загалом таких налічується 13 416, зазначили в Управлінні. 31% із них внесли загалом майже $25 млн. Ці кошти було витрачено на виконання різних криптотранзакцій за допомогою інших організацій Coinbase Group на загальну суму $226 млн.

За даними FCA, фірма погодилася виплатити штраф. З урахуванням цього сума стягнення буде знижена на 30%.

Відтік капіталу із сектора спотових Ethereum-ETF досягнув понад $152 мільйонів

25 липня 2024 року в американському секторі спотових Ethereum-ETF було зафіксовано чистий добовий відтік капіталу в розмірі $152,3 млн. Про це свідчать дані SoSo Value.

Фонд Grayscale Investments втратив уже понад $1 млрд унаслідок фіксації прибутку і перерозподілу коштів інвесторами.

За переважною більшістю позицій простежується приплив коштів. Позитивною динамікою відзначилися шість фондів.

Значний показник відтоку коштів у секторі обумовлений тим, що інвестори Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) продовжують виводити свої активи. Фонд втратив загалом $1,16 млрд станом на 25 липня.

В Австралії HSBC ввів заборону на транзакції клієнтів на криптобіржі

З 24 липня 2024 року австралійський підрозділ міжнародного банку HSBC почав блокувати транзакції на криптовалютні біржі. Це випливає зі звернення організації до клієнтів, яке поширюється в мережі.

«З 24 липня HSBC блокуватиме платежі з рахунків і карток, які, як ми вважаємо, спрямовані на криптобіржі, для вашого захисту. Водночас ви зможете проводити транзакції з виведення коштів з таких платформ на ваші рахунки. Також зміна не торкнеться інших операцій», — йдеться у зверненні.

В організації пояснили своє рішення турботою про клієнтів, пославшись на звіт Комісії з конкуренції та захисту прав Австралії (ACCC). Згідно з ним, тільки 2023 року громадяни країни втратили $171 млн унаслідок фінансових махінацій, переважно в криптосфері.

Варто зазначити, що повідомлення про блокування транзакцій також з’явилося і на сайті австралійського підрозділу HSBC.

За даними місцевих ЗМІ, тією чи іншою мірою подібні обмеження запровадили також ще чотири фінансові контрагенти — CBA, NAB, Westpac і ANZ.

У BlackRock спростували появу нових криптовалютних ETF на ринку

Голова відділу цифрових активів компанії BlackRock Роберт Мітчник вважає, що нові криптовалютні ETF навряд чи вийдуть на ринок найближчим часом. Про це він заявив у рамках конференції Bitcoin Conference 2024, яка проходить з 25 по 27 липня.

Під час конференції Мітчник взяв участь у дискусії з аналітиком Bloomberg Intelligence Джеймсом Сейффартом. Вони торкнулися кількох важливих тем, включно з появою нових криптовалютних ETF, а також інвестицій великих компаній у біткоїн.

«Я не думаю, що ми побачимо довгий список ETF. Візьмемо, наприклад, біткоїн, сьогодні на нього припадає близько 55% від усієї капіталізації крипторинку. У Ethereum частка становить 18%. Наступний ймовірний базовий актив займає близько 3%, він просто не відповідає вимогам ліквідності, зрілості тощо», — зазначив Мітчник.

Представник BlackRock не сказав безпосередньо, про який криптоактив йдеться. Але, ймовірно, це Solana. Згідно з CryptoRank, частка цього активу становить 3,28%.