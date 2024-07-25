АМКУ дозволив купівлю lifecell французьким мільярдером за $525 млн

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Французький мільярдер Ксавʼє Ньєль готовий купити оператора за $525 млн. Потенційно, це найбільша угода десятиріччя разом із покупкою провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Воля».

25 липня АМКУ розглянув заявку з набуття контролю компанією DVL Telecom над ТОВ «Глобал Білгі», «Лайфселл» та «Укртауер». Перший дедлайн АМКУ з розгляду заявки закінчився 18 липня.

За результатами засідання Комітет дозволив придбання компаній.

DVL Telecom — «дочка» французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю. DVL — це абревіатура назв компаній Datagroup, Volia, lifecell, які обʼєднаються в одну компанію після завершення угоди.

Потенційно придбання lifecell та «Датагруп-Воля» буде одним із найбільших M&A в Україні за останнє десятиріччя. Французький мільярдер Ньєль готовий заплатити за третього за кількістю абонентів оператора $525 млн.

Сума угоди з придбання «Датагруп-Volia» може бути $120 млн, писав раніше Forbes. CEO провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Воля» та керівник майбутньої обʼєднаної компанії Михайло Шелемба в інтервʼю Forbes називав цю оцінку «скромною».

За підсумками 2023 року дохід lifecell зріс на 24,4% — до 11,7 млрд грн, прибуток досяг 2,5 млрд грн проти 972,3 млн грн роком раніше. Кількість абонентів на кінець 2023-го склала 11,7 млн.