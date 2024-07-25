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25 липня 2024, 18:37

АМКУ дозволив купівлю lifecell французьким мільярдером за $525 млн

Антимонопольний комітет 25 липня схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell, пише Forbes.

Антимонопольний комітет 25 липня схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell, пише Forbes.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДеталіФранцузький мільярдер Ксавʼє Ньєль готовий купити оператора за $525 млн.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Французький мільярдер Ксавʼє Ньєль готовий купити оператора за $525 млн. Потенційно, це найбільша угода десятиріччя разом із покупкою провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Воля».

25 липня АМКУ розглянув заявку з набуття контролю компанією DVL Telecom над ТОВ «Глобал Білгі», «Лайфселл» та «Укртауер». Перший дедлайн АМКУ з розгляду заявки закінчився 18 липня.

За результатами засідання Комітет дозволив придбання компаній.

DVL Telecom — «дочка» французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю. DVL — це абревіатура назв компаній Datagroup, Volia, lifecell, які обʼєднаються в одну компанію після завершення угоди.

Потенційно придбання lifecell та «Датагруп-Воля» буде одним із найбільших M&A в Україні за останнє десятиріччя. Французький мільярдер Ньєль готовий заплатити за третього за кількістю абонентів оператора $525 млн.

Сума угоди з придбання «Датагруп-Volia» може бути $120 млн, писав раніше Forbes. CEO провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Воля» та керівник майбутньої обʼєднаної компанії Михайло Шелемба в інтервʼю Forbes називав цю оцінку «скромною».

За підсумками 2023 року дохід lifecell зріс на 24,4% — до 11,7 млрд грн, прибуток досяг 2,5 млрд грн проти 972,3 млн грн роком раніше. Кількість абонентів на кінець 2023-го склала 11,7 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
seaman
seaman
25 липня 2024, 19:20
#
Сотрудники датагруп/воли приход этого нового инвестора не ощутили на себе
+
0
KValera
KValera
25 липня 2024, 20:08
#
Seaman. А когда DVL Telecom выкупил датагруп?
+
0
82845392
82845392
25 липня 2024, 20:18
#
Это ж от стратегии зависит. Если это просто +1 актив (а, судя по внешним признакам, так и есть — этот DVL и не гуглится толком, только родительская NJJ Capital с неработающим сайтом в домене «.org», лол) — ну проведут аудит, поставят какой-то свой менеджмент, если посчитают нужным, что-то оптимизируют, и будут себе работать дальше, пока норма прибыли устраивает. Был бы это какой-то «профильный» телеком с планами захвата украинского рынка — можно было ожидать полной перестройки деятельности, перехода на стандарты/процессы нового владельца, интеграция с его системами и прочее.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 липня 2024, 20:32
#
Ещё никто и никуда не пришёл, поэтому и нечего ощущать…
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