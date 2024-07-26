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26 липня 2024, 14:37

В Україну почне заходити більше валюти — голова Нацбанку

Голова Національного банку Андрій Пишний прогнозує, що незабаром в Україну почне заходити більше валюти. Про це йдеться в його Facebook.

Голова Національного банку Андрій Пишний прогнозує, що незабаром в Україну почне заходити більше валюти.

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«Наразі існують усі передумови для стійкої ситуації на валютному ринку. Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а морський коридор дає змогу активно експортувати агропродукцію й інші товарні групи. Також ми очікуємо надходження $3,9 млрд від Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня», — сказав Пишний.

Від початку липня 2024 року офіційний курс знизився з 40,5 грн/дол. до 41,2 грн/дол., причому у третій декаді місяця фіксували рекордний курс майже 41,5 грн/дол.

За словами Пишного, Національний банк зберігатиме активну присутність на валютному ринку для покриття структурного дефіциту валюти, підтримання двосторонніх курсових коливань і згладжування надмірної волатильності.

Нагадаємо, що НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+46
bosyak
bosyak
26 липня 2024, 14:44
#
«Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю», Пишний забув що збільшив термін повернення валютної виручки з 90 днів до 180? Тобто «незабаром» це десь починаючи з лютого 2025 року :) Приклад вербальної інтервенції. Ні, не пройде, прийдеться робити реальні інтервенції, раз вирішили погратися в девал.
+
+82
Riojas
Riojas
26 липня 2024, 14:49
#
И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан ©
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