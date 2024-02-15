Кійосакі передбачив падіння золота та зліт біткоїна

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі опублікував пост, в якому заявив, що не впевнений у майбутньому золота і очікує на зростання біткоїна та срібла.

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Прогнози Кійосакі

«Енді Шектман ставить дуже важливе питання. „Хто купуватиме американські облігації?“ Банки купують золото, а не американський борг. Як житиме Америка без грошей? Яким буде мир із грошима? Що ви зробите без грошей? Золото може обвалитися, можливо, навіть нижче за $1200, срібло піде вгору, як і біткоїн. Бережіть себе», — написав Кійосакі.

Andy Schectman вирішує дуже важливе питання. «Who is going to buy US Bonds?» Banks є buying gold no US debt. How will America run without money? How will the world operate with money? What will you do without money? Gold is going to crash possibly below $1200. Silver will… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 14, 2024

За даними Bloomberg, в умовах зростання курсу першої криптовалюти, обумовленого значними інвестиціями в біткоїн біржовими фондами (ETF), з відпливом коштів зіткнулися фонди, які інвестують у золото. 14 провідних «золотих» ETF втратили $2,4 млрд з початку 2024 року.

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Нагадаємо

Надходження коштів у біткоїн-ETF збільшуються протягом 14 торгових днів поспіль. За даними SoSoValue, 14 лютого загальний приплив коштів у біткоїн-ETF склав $339 млн. Загальний приплив коштів у 10 біткоїн-ETF оцінюється в $4,23 млрд.

В інтерв'ю виданню Kitko News на початку лютого Роберт Кійосакі заявив, що із запуском біткоїн-ETF в ринок вливаються гроші пенсійних фондів.

«Я з цікавістю спостерігаю за припливом коштів у ETF на біткоїн і запитую, куди рухається цей ринок. Довші гроші входять у гру — хіба це не означає, що криптовалюта стає стабільнішою? — заявив Кійосакі. — Із запуском ETF на ринок вливається маса грошей із пенсійних фондів. Це величезний приплив, який має підвищити вартість криптовалюту».

Кійосакі зазначив також, що сам би не став інвестувати в біткоїн-ETF, оскільки не довіряє будь-яким активам, які можна надрукувати.

За останні кілька років Кійосакі неодноразово стверджував, що фінансові ринки ризикують впасти, і заявляв, що дорогоцінні метали і біткоїн — єдині активи, в яких можна буде зберегти кошти. У 2021 році Кійосакі двічі попереджав інвесторів про найбільший крах в історії та закликав купувати більше біткоїнів, золота та срібла.