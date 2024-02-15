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15 лютого 2024, 18:52

Кійосакі передбачив падіння золота та зліт біткоїна

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі опублікував пост, в якому заявив, що не впевнений у майбутньому золота і очікує на зростання біткоїна та срібла.

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі опублікував пост, в якому заявив, що не впевнений у майбутньому золота і очікує на зростання біткоїна та срібла.► Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінансиПрогнози Кійосакі«Енді Шектман ставить дуже важливе питання. „Хто купуватиме американські облігації?“ Банки купують золото, а не американський борг.

► Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Прогнози Кійосакі

«Енді Шектман ставить дуже важливе питання. „Хто купуватиме американські облігації?“ Банки купують золото, а не американський борг. Як житиме Америка без грошей? Яким буде мир із грошима? Що ви зробите без грошей? Золото може обвалитися, можливо, навіть нижче за $1200, срібло піде вгору, як і біткоїн. Бережіть себе», — написав Кійосакі.

За даними Bloomberg, в умовах зростання курсу першої криптовалюти, обумовленого значними інвестиціями в біткоїн біржовими фондами (ETF), з відпливом коштів зіткнулися фонди, які інвестують у золото. 14 провідних «золотих» ETF втратили $2,4 млрд з початку 2024 року.

Читайте також: Приплив коштів у біткоїн-ETF досяг рекордних $631 млн за один день

Нагадаємо

Надходження коштів у біткоїн-ETF збільшуються протягом 14 торгових днів поспіль. За даними SoSoValue, 14 лютого загальний приплив коштів у біткоїн-ETF склав $339 млн. Загальний приплив коштів у 10 біткоїн-ETF оцінюється в $4,23 млрд.

В інтерв'ю виданню Kitko News на початку лютого Роберт Кійосакі заявив, що із запуском біткоїн-ETF в ринок вливаються гроші пенсійних фондів.

«Я з цікавістю спостерігаю за припливом коштів у ETF на біткоїн і запитую, куди рухається цей ринок. Довші гроші входять у гру — хіба це не означає, що криптовалюта стає стабільнішою? — заявив Кійосакі. — Із запуском ETF на ринок вливається маса грошей із пенсійних фондів. Це величезний приплив, який має підвищити вартість криптовалюту».

Кійосакі зазначив також, що сам би не став інвестувати в біткоїн-ETF, оскільки не довіряє будь-яким активам, які можна надрукувати.

За останні кілька років Кійосакі неодноразово стверджував, що фінансові ринки ризикують впасти, і заявляв, що дорогоцінні метали і біткоїн — єдині активи, в яких можна буде зберегти кошти. У 2021 році Кійосакі двічі попереджав інвесторів про найбільший крах в історії та закликав купувати більше біткоїнів, золота та срібла.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Takida
Takida
15 лютого 2024, 18:58
#
Крипта рулетка , можно как и вырасти так и полинять зайдя на пике или купив мусорную монету.
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Три літри
Три літри
15 лютого 2024, 19:27
#
Шо, опять?
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0
Бедный папа
Бедный папа
15 лютого 2024, 20:10
#
Э, а как же «лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью»?
Что мне теперь делать с ними?
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0
LSD75
LSD75
15 лютого 2024, 21:08
#
Жрать,но только смотрите,чтоб не прос…ся)))
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