Кійосакі передбачив падіння золота та зліт біткоїна

«Енді Шектман ставить дуже важливе питання. „Хто купуватиме американські облігації?“ Банки купують золото, а не американський борг. Як житиме Америка без грошей? Яким буде мир із грошима? Що ви зробите без грошей? Золото може обвалитися, можливо, навіть нижче за $1200, срібло піде вгору, як і біткоїн. Бережіть себе», — написав Кійосакі.

Andy Schectman вирішує дуже важливе питання. «Who is going to buy US Bonds?» Banks є buying gold no US debt. How will America run without money? How will the world operate with money? What will you do without money? Gold is going to crash possibly below $1200. Silver will…