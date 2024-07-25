Пишний запевнив: Стійкість валютного ринку відновлена

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Що відбувається на валютному ринку

«Ми бачимо, що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогодні не викликає жодних питань», — сказав він на пресбрифінгу.

«Національний банк чітко зазначав, що буде присутнім на валютному ринку і відповідним чином реагувати на будь-які деструктивні фактори і надмірну волатильність», — додав Пишний.

Падіння курсу

Минулого тижня офіційний курс гривні впав до нового мінімуму — 41,4912 грн/$1. З урахуванням цього з початку 2024 року долар за офіційним курсом став дорожчим на 9,2%, або на 3,49 грн, а з часу переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості — на 13,4%, або на 4,93 грн.

Однак цього тижня НБУ підвищив його до 41,2174 грн/$1, а його довідкове значення на 12:00 четверга становило 41,1836 грн/$1. У результаті з початку липня офіційний курс гривні впав на 1,9%, або на 76 коп., тоді як у червні його зниження сповільнилося до 3 коп. після ослаблення в травні на 90 коп.