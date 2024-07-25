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25 липня 2024, 18:13

Пишний запевнив: Стійкість валютного ринку відновлена

Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив про відновлення стійкості валютного ринку і намір центробанку її підтримувати, пише «Інтерфакс-Україна».

Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив про відновлення стійкості валютного ринку і намір центробанку її підтримувати, пише «Інтерфакс-Україна».►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відбувається на валютному ринку«Ми бачимо, що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогодні не викликає жодних питань», — сказав він на пресбрифінгу.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається на валютному ринку

«Ми бачимо, що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогодні не викликає жодних питань», — сказав він на пресбрифінгу.

«Національний банк чітко зазначав, що буде присутнім на валютному ринку і відповідним чином реагувати на будь-які деструктивні фактори і надмірну волатильність», — додав Пишний.

Падіння курсу

Минулого тижня офіційний курс гривні впав до нового мінімуму — 41,4912 грн/$1. З урахуванням цього з початку 2024 року долар за офіційним курсом став дорожчим на 9,2%, або на 3,49 грн, а з часу переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості — на 13,4%, або на 4,93 грн.

Однак цього тижня НБУ підвищив його до 41,2174 грн/$1, а його довідкове значення на 12:00 четверга становило 41,1836 грн/$1. У результаті з початку липня офіційний курс гривні впав на 1,9%, або на 76 коп., тоді як у червні його зниження сповільнилося до 3 коп. після ослаблення в травні на 90 коп.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
nitrolog
nitrolog
25 липня 2024, 18:57
#
«Герой, який потрібен місту, а не той кого заслужили»

потужний менеджер…
а де ти був пан Пишний, коли валюта летіла вгору?
Чому одразу не демонструвати валютному ринку її стійкість)))
+
+15
potator
potator
25 липня 2024, 19:12
#
Кто владеет спекуляцией тот потужный менеджер
+
0
Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
25 липня 2024, 19:59
#
Агенство Fitch снизило рейтинг Украины после соглашения о реструктуризации долга
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