Данія виділить Україні $8,7 мільйона на підтримку боротьби з корупцією

Данія виділить Україні 60 млн данських крон ($8,75 млн) на підтримку боротьби з корупцією в рамках антикорупційної програми Європейського Союзу (EUACI). Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Данії, передає Інтерфакс-Україна.

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Данія з 2016 року очолює антикорупційну програму ЄС в Україні (EUACI). Під час візиту в Україну міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про підтримку третього етапу програми.

«Ще до незаконного вторгнення росії Україна досягла значного прогресу у боротьбі з корупцією, і навіть поки країна перебуває в стані війни, їй вдалося продовжити позитивний розвиток. Але є ще області, які можна покращити, і для мрії України про ЄС дуже важливо, щоб ми допомогли їй досягти своєї мети», — сказав Расмуссен.

Вказується, що ЄС робить свій внесок у майбутню фазу програми на суму понад 70 млн датських крон, а Данія — майже 60 млн данських крон.