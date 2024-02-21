Microsoft інвестує понад $2 мільярди у сферу штучного інтелекту і хмарну інфраструктуру в Іспанії

Microsoft у найближчі два роки збільшить інвестиції в штучний інтелект і хмарну інфраструктуру в Іспанії на $2,1 млрд. Про це повідомив президент компанії Бред Сміт.

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За його словами, інвестиції виходять за рамки простого будівництва центрів оброблення даних і є «свідченням 37-річної прихильності Іспанії, її безпеці, розвитку та цифровій трансформації її уряду, бізнесу і населення».

Президент Іспанії Педро Санчес опублікував світлину із зустрічі зі Смітом і подякував йому за довіру до іспанської економіки.

«Співпраця державного і приватного секторів необхідна для успішного вирішення завдань цифрової трансформації», — заявив він.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ШІ-стартап Figure зі створення роботів-гуманоїдів веде переговори про фінансування з Microsoft та OpenAI. Загалом компанія планує знайти до $500 млн на розвиток проєкту.

24 січня 2024 року корпорація Microsoft досягла історичної ринкової оцінки $3 трлн, що є черговим прикладом того, як оптимізм щодо штучного інтелекту посприяв розвитку техногіганта.