Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 січня 2024, 8:53

Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів

24 січня корпорація Microsoft досягла історичної ринкової оцінки $3 трлн, що є черговим прикладом того, як оптимізм щодо штучного інтелекту посприяв розвитку техногіганта, пише Bloomberg.

24 січня корпорація Microsoft досягла історичної ринкової оцінки $3 трлн, що є черговим прикладом того, як оптимізм щодо штучного інтелекту посприяв розвитку техногіганта, пише Bloomberg.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк змінилася вартість акційАкції зросли на 1,3% до $403,95, внаслідок чого ринкова капіталізація становила $3 трлн.
Фото:bloomberg

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилася вартість акцій

Акції зросли на 1,3% до $403,95, внаслідок чого ринкова капіталізація становила $3 трлн. Apple Inc. минулого року стала першою компанією, що досягла $3 трлн, але згодом капіталізація опустилася.

На Microsoft припадає частка у 7,3% індексу S&P 500.

Читайте: Microsoft на невеликий час обігнала за капіталізацією найдорожчу компанію у світі Apple

Інфографіка Bloomberg

Інтерес до ШІ

Зростання свідчить про інтерес інвесторів до ШІ та потенціалу зростання доходів. Microsoft завдяки партнерству з OpenAI Inc. вважається одним із найбільших бенефіціарів штучного інтелекту. Компанія надає клієнтам послуги із підтримкою штучного інтелекту.

Прогнозується, що попит на послуги штучного інтелекту, а також на хмарні обчислення для його підтримки підтримуватиме довгострокові тенденції зростання Microsoft.

За даними Bloomberg Intelligence, очікується, що у 2024 фінансовому році виручка зросте майже на 15%, що швидше, ніж загалом у технологічному секторі.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», 11 січня, Microsoft ненадовго перехопила у Apple звання найдорожчої компанії у світі, досягнувши капіталізації в $2,9 трлн.

Загалом Microsoft інвестувала $13 млрд у OpenAI Сема Альтмана.

У січні 2023 року Microsoft уклала з каліфорнійським стартапом угоду, яку ЗМІ оцінили в $10 млрд. Пізніше розробки OpenAI з’явилися в продуктах техгіганта, включно з GPT-4 у пошуковику Bing.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Антон Куминов и 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами