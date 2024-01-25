Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів

24 січня корпорація Microsoft досягла історичної ринкової оцінки $3 трлн, що є черговим прикладом того, як оптимізм щодо штучного інтелекту посприяв розвитку техногіганта, пише Bloomberg .

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Як змінилася вартість акцій

Акції зросли на 1,3% до $403,95, внаслідок чого ринкова капіталізація становила $3 трлн. Apple Inc. минулого року стала першою компанією, що досягла $3 трлн, але згодом капіталізація опустилася.

На Microsoft припадає частка у 7,3% індексу S&P 500.

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Інфографіка Bloomberg

Інтерес до ШІ

Зростання свідчить про інтерес інвесторів до ШІ та потенціалу зростання доходів. Microsoft завдяки партнерству з OpenAI Inc. вважається одним із найбільших бенефіціарів штучного інтелекту. Компанія надає клієнтам послуги із підтримкою штучного інтелекту.

Прогнозується, що попит на послуги штучного інтелекту, а також на хмарні обчислення для його підтримки підтримуватиме довгострокові тенденції зростання Microsoft.

За даними Bloomberg Intelligence, очікується, що у 2024 фінансовому році виручка зросте майже на 15%, що швидше, ніж загалом у технологічному секторі.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», 11 січня, Microsoft ненадовго перехопила у Apple звання найдорожчої компанії у світі, досягнувши капіталізації в $2,9 трлн.

Загалом Microsoft інвестувала $13 млрд у OpenAI Сема Альтмана.

У січні 2023 року Microsoft уклала з каліфорнійським стартапом угоду, яку ЗМІ оцінили в $10 млрд. Пізніше розробки OpenAI з’явилися в продуктах техгіганта, включно з GPT-4 у пошуковику Bing.