Microsoft та OpenAI ведуть перемовини про інвестиції у роботів-гуманоїдів

ШІ-стартап Figure зі створення роботів-гуманоїдів веде переговори про фінансування з Microsoft та OpenAI. Загалом компанія планує знайти до $500 млн на розвиток проєкту. Про це пише Bloomberg.

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Стартап шукає додаткових інвесторів для угоди, повідомило джерело. В одному з обговорюваних сценаріїв Microsoft інвестує близько $95 млн, а OpenAI — $5 млн.

За словами джерела, угода може дати Figure попередню оцінку $1,9 млрд, цей показник не включає залучене фінансування. Оцінка Figure після одержання грошей може бути значно вищою залежно від залученої суми.

Раунд фінансування ще не завершено, і суми інвестицій можуть змінитися.

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