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21 лютого 2024, 9:36

НБУ розповів, як зміниться регулювання діяльності небанків у 2024 році

Перезавантаження небанківського фінансового сектору виходить на фінішну пряму: законодавче підгрунтя повністю розроблене й ухвалене, залишилося його лише імплементувати. Про основні напрямки, на яких будуть сконцентровані основні зусилля учасників рину, розповіла під час конференці FinYear перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Перезавантаження небанківського фінансового сектору виходить на фінішну пряму: законодавче підгрунтя повністю розроблене й ухвалене, залишилося його лише імплементувати.

Робота за європейськими вимогами

«Часто чуємо зауваження від учасників ринку, що зараз не на часі. Складний період, війна, і треба відкласти всі зміни, нові вимоги. Але я хочу сказати — насправді на часі. Оскільки спліт відбувся ще у 2020 році, з того часу ми почали поступово реформувати небанківський фінансовий сектор. Нині прийнято всі необхідні законодавчі акти і закони, оновлено законодавство в частині страхування, фінансових ринків, фінансових послуг, кредитних спілок.

Перед нами стоїть велике завдання — імплементувати ці нові підходи в нашу повсякденну роботу", — наголосила Катерина Рожкова.

Вона зауважила, що минулого року Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. Тому, імплементуючи нове в законодавство, слід розуміти, що всі кроки мають координуватися з вимогами ЄС.

За словами першої заступниці голови НБУ, регуляторні вимоги до небанківського фінансового ринку посилюються. Насамперед йдеться про корпоративне управління, внутрішній контроль і комплаєнс.

«На жаль, не всі учасники ринку готові працювати в рамках вимог законодавства, особливо у сфері фінансового моніторингу, сфері захисту прав споживачів. Тому наші нові вимоги передбачають посилення цих напрямків роботи з метою дотримання законодавства і дотримання правил ринкової поведінки», — підкреслила Катерина Рожкова.

Крім того, посилюються пруденційні нормативи і вимоги. В першу чергу, за словами першої заступниці голови НБУ, це стосується страхових компаній, які отримали найбільш наближене до європейського законодавства регулювання.

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До чого готуватися небанкам

В НБУ розуміють, що ринок на сьогодні не готовий до імплементації всіх норм, а тому обіцяють дати мінімум пів року для того, аби небанки привели свою діяльність у відповідність до нових вимог регулятора.

На страхові компанії у цей період, аби перехід був більш прозорим, чекає оцінка якості активів в рамках річного аудиту.

Щодо кредитних спілок, то вони теж отримали новий закон і нові вимоги регулятора до капіталу, оцінки ризиків та корпоративного управління. Їм також надається час для приведення своєї діяльності у відповідність. При цьому, як зауважила перша заступниця голови НБУ, новий закон дещо спрощує роботу тих кредитних спілок, які не працюють із залученими коштами, а виключно з пайовими внесками.

«До таких кредитних спілок ми будемо застосовувати спрощені вимоги до пруденційних нормативів, сподіваючись таким чином не переобтяжувати ці установи», — наголосила Катерина Рожкова.

Якщо говорити про решту фінансових компаній, то ще наприкінці минулого року прийнято рішення про застосування до них нормативів левериджу капіталу (співвідношення запозичених і власних коштів). Регулятор помітив, що значна кількість фінансових компаній, маючи незначний обсяг власного капіталу, працюють з великими обсягами залучених коштів, здійснюють великі обсяги активних операцій, і це певним чином дисбалансує ринок.

«Фінансовим компаніям треба переглянути свої бізнес-моделі і або збільшити капітал, або скоротити обсяги операцій. Одразу зазначу, що велика частина цих операцій, на жаль, є операціями з оптимізації різних корпоративних механізмів, і ми точно розуміємо, що це незвичайні ринкові операції», — наголосила Катерина Рожкова.

Ще один напрямок — це посилення захисту прав споживачів. Адже, з одного боку, обмежено граничний розмір відсоткової ставки за кредитами. З іншого — запроваджено нагляд за ринковою поведінкою, який вимагатиме від всіх учасників небанківського фінансового сектору більш повного розкриття інформації для споживачів.

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Колосальні можливості

Поряд з тим, що вимоги до роботи небанків стають більш жорсткими, нове законодавство відкриває нові можливості для учасників ринку.

«В Україні на сьогодні частка активів небанківського фінансового сектору становить близько 15%, в світі, за підсумками останнього дослідження, вона наближається, а подекуди перевищує, 50%. Тобто простір для зростання колосальний», — поінформувала Катерина Рожкова.

Вона зауважила, що якщо зростання буде відбуватися в рамках оновленого законодавства, то додану вартість отримають всі: і споживачі, і фінансові компанії, і економіка в цілому.

Джерело: Мінфін
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