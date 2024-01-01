З 1 січня 2024 року небанківські фінансові установи мають розкривати умови споживчого кредитування на сайтах та в рекламі. Про це нагадують у статті ЕП.
Небанки з 1 січня зобов'язані розкривати умови кредитів: вступив у дію закон
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Це рішення було прийнято Національним банком у жовтні 2023 року. Компаніям було надано час на адаптацію до нових вимог.
Згідно з новими правилами, на сайтах небанківських фінансових установ мають бути розкриті такі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту:
- сума кредиту;
- строк кредитування;
- процентна ставка;
- інші витрати, пов'язані з кредитуванням;
- порядок розрахунку процентної ставки;
- порядок надання кредиту;
- порядок погашення кредиту;
- наслідки невиконання зобов'язань за кредитом.
Ця інформація має бути розміщена в легкодоступному для споживачів місці, на головній сторінці сайту та в розділі, присвяченому споживчому кредитуванню.
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Також небанківські фінансові установи мають попереджати споживачів про можливі для них наслідки в разі користування позикою або невиконання споживачем обов'язків згідно з договором про споживчий кредит.
У разі розміщення інформації про кредитування на чужих сайтах фінустанова має забезпечити розміщення гіперпосилань на власний сайт з повним переліком умов позики.
НБУ зазначає, що такі зміни спрямовані на підвищення прозорості кредитування та захисту прав споживачів.
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