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1 січня 2024, 18:39

Небанки з 1 січня зобов'язані розкривати умови кредитів: вступив у дію закон

З 1 січня 2024 року небанківські фінансові установи мають розкривати умови споживчого кредитування на сайтах та в рекламі. Про це нагадують у статті ЕП.

З 1 січня 2024 року небанківські фінансові установи мають розкривати умови споживчого кредитування на сайтах та в рекламі.

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Це рішення було прийнято Національним банком у жовтні 2023 року. Компаніям було надано час на адаптацію до нових вимог.

Згідно з новими правилами, на сайтах небанківських фінансових установ мають бути розкриті такі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту:

  • сума кредиту;
  • строк кредитування;
  • процентна ставка;
  • інші витрати, пов'язані з кредитуванням;
  • порядок розрахунку процентної ставки;
  • порядок надання кредиту;
  • порядок погашення кредиту;
  • наслідки невиконання зобов'язань за кредитом.

Ця інформація має бути розміщена в легкодоступному для споживачів місці, на головній сторінці сайту та в розділі, присвяченому споживчому кредитуванню.

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Також небанківські фінансові установи мають попереджати споживачів про можливі для них наслідки в разі користування позикою або невиконання споживачем обов'язків згідно з договором про споживчий кредит.

У разі розміщення інформації про кредитування на чужих сайтах фінустанова має забезпечити розміщення гіперпосилань на власний сайт з повним переліком умов позики.

НБУ зазначає, що такі зміни спрямовані на підвищення прозорості кредитування та захисту прав споживачів.

Джерело: Мінфін
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