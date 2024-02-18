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18 лютого 2024, 16:00

Допомога Україні більше за план Маршалла, але ЄС доведеться різко її збільшити: що писали західні ЗМІ

Politico: Допомога Україні від Заходу перевищила план Маршалла для повоєнної Європи

Фінансова підтримка України після російського вторгнення перевищила масштаби допомоги, яку Сполучені Штати надали країнам післявоєнної Європи. Про це сказала в інтерв'ю Politico президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Deutsche Welle: ЄС доведеться подвоїти допомогу Україні через затримку платежів із США

Поки що неясно, чи виділять США новий великий пакет військової допомоги Україні цього року. Якщо цього не станеться, то Європі доведеться різко збільшити власну допомогу, вважає Інститут світової економіки.

Financial Times: У Euroclear не підтримують ідею використати заморожені активи рф на користь України

У міжнародному депозитарії Euroclear вважають, що використання заморожених активів рф як застави для випуску боргових зобов'язань для України створить ризики для фінансової стабільності в Європі. Про це заявила виконавча директорка Euroclear Лів Мостр.

The Economist:Євротрейдери заробили понад $300 мільйонів завдяки зберіганню газу в Україні

Європейським трейдерам вдалося заробити близько $320 млн завдяки зберіганню газу в підземних газових сховищах України. Зазначається, що сховища у Європі цієї зими були переповнені, а зберігання газу в танкерах на морі було б дорогим.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 лютого 2024, 16:21
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Денег дадут, кредиты спишут!!!
Оце ржака (с)
А без шуток, надо разместить на портале статью с обьяснением для всех «экспертов» и «стратегов», что такое «план Маршала».
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 лютого 2024, 16:54
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США тиснуть на ЕС щоб той віддав активи РФ Україні
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Pablito
Pablito
18 лютого 2024, 17:00
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Некорректное сравнение: ПМ касался экономической помощи после войны, а у нас как бы идет война еще, а война, как известно, — самая дорогая *** , какую только можно представить.
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Prya
Prya
18 лютого 2024, 17:14
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Не хочется и напоминать про то, что ранее те же СМИ писали, что если от амеров не будет помощи, то Европа будет вести себя, как они
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