Допомога Україні більше за план Маршалла, але ЄС доведеться різко її збільшити: що писали західні ЗМІ

Фінансова підтримка України після російського вторгнення перевищила масштаби допомоги, яку Сполучені Штати надали країнам післявоєнної Європи. Про це сказала в інтерв'ю Politico президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Deutsche Welle: ЄС доведеться подвоїти допомогу Україні через затримку платежів із США

Поки що неясно, чи виділять США новий великий пакет військової допомоги Україні цього року. Якщо цього не станеться, то Європі доведеться різко збільшити власну допомогу, вважає Інститут світової економіки.

Financial Times: У Euroclear не підтримують ідею використати заморожені активи рф на користь України

У міжнародному депозитарії Euroclear вважають, що використання заморожених активів рф як застави для випуску боргових зобов'язань для України створить ризики для фінансової стабільності в Європі. Про це заявила виконавча директорка Euroclear Лів Мостр.

The Economist:Євротрейдери заробили понад $300 мільйонів завдяки зберіганню газу в Україні

Європейським трейдерам вдалося заробити близько $320 млн завдяки зберіганню газу в підземних газових сховищах України. Зазначається, що сховища у Європі цієї зими були переповнені, а зберігання газу в танкерах на морі було б дорогим.