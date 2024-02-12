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12 лютого 2024, 10:13

Скільки криптовалюти задекларували та втратили українські чиновники — Опендатабот

Кількість декларацій, в яких згадується криптовалюта, росте рік до року. Понад 1,4 тисячі таких декларацій було подано за 2022 рік. Bitcoin, Ethereum та Tether користуються найбільшим попитом серед українських посадовців. Так, у 2022 році один з українських депутатів задекларував 121 біткоїн на суму понад 195 млн грн. Про це йдеться у даних Опендатабот.

Кількість декларацій, в яких згадується криптовалюта, росте рік до року.

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Криптовалютні мільярдери

1428 декларацій з криптовалютними активами подали українські чиновники за 2022 рік. Це майже удвічі більше, аніж у 2021 році: тоді крипта фігурувала у 788 деклараціях.

У деклараціях за 2021 рік найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо. У 2022 році топпозиції радикально не змінилися: попитом так само користувались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), також до трійки лідерів додався Tether (USDT).

Хто з українських чиновників задекларував найбільше криптовалюти

Перш за все, варто зазначити, що декларанти подають свої активи як у гривневому еквіваленті, так й просто вказуючи кількість одиниць криптовалюти у власності.

Біткоїн

У 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директор КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова — 53 млн грн. За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоіни в еквіваленті 41 млн грн.

Найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік — 121 BTC — задекларував депутат Одеської облради Кузькевич Микита Дмитрович. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.

Ефіріум

Посадовець з Дніпропетровщини Сергій Карпенко, який задекларував найбільшу кількість біткоінів, два роки поспіль також є рекордсменом за сумою за ефіріумів. В деклараціях за 2021 та 2022 роки чиновник зазначив, що володіє однаковою сумою еквівалента за цю криптовалюту — 14,6 млн грн.

Криптодолари/Tether (USDT)

Найбільше криптодоларів або стейблкоїнів за 2021 задекларував заступник начальника департаменту Офіса Генерального прокурора Віталій Бровко — 774 500 одиниць. Цьому ж посадовцю належить рекорд за найбільшою сумою в еквіваленті — 20 млн грн.

Посадовець утримав першість й серед декларантів за 2022 рік. Кількість криптодоларів у його власності не змінилась, натомість їх вартість зросла до більш ніж 29 млн грн.

Водночас найбільшу суму за криптодолари/стейблкоїни задекларував директор департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Максим Кисельов — 25 млн грн.

Найбільші втрати у крипті

Також варто зазначити, що є декілька чиновників, які задекларували свої криптоактиви, проте вказали, що втратили до них доступ.

380,95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. В гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це близько 615 млн грн.

Найбільше ефіріума — 1 800 одиниць або понад 160 млн грн — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. У 2021 та 2022 роках в своїх деклараціях посадовець зазначив, що втратив доступ до криптовалюти.

«Проаналізувавши велику кількість декларацій, перш за все, варто відзначити їх неякісне заповнення. Складається враження, що посадовці витрачають на декларації 5 хвилин в останній день подання. Попри те, що вже є спеціальний розділ, де необхідно вказувати статки у крипті, майже всі криптоволодіння заповнені по-різному, з помилками та у різних частинах декларацій.

Загалом з отриманої статистики видається, що володіння таким непрозорим активом, як криптовалюта, для чиновників не є чимось ризикованим або підозрілим. Адже кількість таких посадовців за останні два роки зросла майже у 2 рази», — коментує засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 лютого 2024, 10:20
#
А, ви. народе України, давайте несіть гроши на депо у банки, та купуйте «скріншоти» з фото міст Криму у «Дії», а ми будемо «пакуватись» щоб у любий момент «здриснути» с держави у іншу країну!
Ну дуже патріотично!!!
Мені так цікаво -а скільки ОВГЗ купила «патріот» рожкова, чи галетей, та інши «пройдисвіти» с НБУ?
+
+15
nitrolog
nitrolog
12 лютого 2024, 10:57
#
Центральна влада, чиновники, судді, будівельні компанії, великий бізнес тощо ніколи не пов’язував своє життя в Україні, це лише дойна корівка, нащо їм національна валюта
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0
Три літри
Три літри
12 лютого 2024, 11:21
#
Ніхто не забороняє народу купувати ті самі біткоіни.

2024 рік на дворі — а ти досі не купив хочаб пару люменів.
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