OTP Bank хоче придбати «Сенс Банк» — ЗМІ

OTP Bank зацікавлений у покупці націоналізованого «Сенс Банку». Якщо цю угоду буде укладено, то угорський банк може стати четвертим за обсягом чистих активів в Україні. Про це пише «Економічна правда» із посиланням на власні джерела.

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Двоє співрозмовників ЕП, дотичних до переговорів щодо продажу банків, підтвердили, що інтерес західних банківських груп до держбанків дійсно є. Принаймні, до одного з них, «Сенс Банку», який хоче придбати угорська група OTP Bank Plc., яка вже працює на українському ринку.

В українській «дочці» OTP відмовилися відповідати на запит журналістів щодо потенційної угоди, зазначивши, що «не уповноважені коментувати наміри групи».

Якщо інтерес OTP реальний, то потенційний продаж «Сенс Банку» може наштовхнутися на певні труднощі, адже угорська група досі працює на території росії. За це НАЗК навіть вносило OTP Bank до переліку компаній-спонсорів війни.

Окрім цього, видання називає й іншого кандидата на купівлю «Сенс Банку» — це інвестиційна компанія Dragon Capital. Інтерес у колишньому «Альфа-Банку» проявляли й поляки — корпорація Grupa Polsat Plus, однак тоді угоду не погоджував регулятор. Неофіційно в НБУ пояснювали, що польський інвестор нібито мав виступати номінальним власником банку, а угода насправді була спробою Фрідмана та Авена зберегти український актив у своїй власності.

УП зазначає, що інтерес до «Сенс Банку» доволі великий, а от зацікавленість інвесторів в «Укргазбанку» виглядає менш реалістичною через негативний шлейф — банк запам’ятався схемами з відмивання коштів, за які правоохоронці переслідують його колишнього голову Кирила Шевченка, який після роботи в «Укргазбанку» став головою НБУ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що державні «Укргазбанк» та «Сенс Банк» готові купити іноземні інвестори.

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