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27 січня 2024, 10:05

НБУ поки не отримав документи від покупців Укргазбанку та Сенс Банку

Нацбанк України не отримував пакети документів від потенційних покупців державних Сенс Банку та Укргазбанку. Про це повідомляє ЕП із посиланням на відповідь регулятора.

Нацбанк України не отримував пакети документів від потенційних покупців державних Сенс Банку та Укргазбанку.

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«Після набуття державою 100% акцій у статутному капіталі АТ „СЕНС БАНК“ в липні 2023 року до НБУ не надходили пакети документів щодо намірів потенційних інвесторів набути істотну участь в цьому банку», — повідомили у Нацбанку.

Там також додали, що не отримували документів від потенційних інвесторів, які мають намір придбати Укргазбанк.

Водночас за даними видання, приватизацією Укргазбанку та Сенс Банку дійсно зацікавилися великі іноземні банківські групи. І хоча цей намір залишається неформалізованим, однак Міністерство фінансів вже розпочало підготовку цих банків до потенційної приватизації. Зокрема, там вже почали шукати інвестиційних радників, які необхідні для продажу банків.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Укргазбанк та Сенс Банк готові купити іноземні інвестори.

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Джерело: Мінфін
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