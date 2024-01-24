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24 січня 2024, 11:31

Укргазбанк та Сенс Банк готові купити іноземні інвестори

Два державних банки — Укргазбанк та Сенс Банк цікавлять іноземних інвесторів. Про це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, повідомляє Економічна правда.

Два державних банки — Укргазбанк та Сенс Банк цікавлять іноземних інвесторів.

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«У нас є зацікавленість іноземних інвесторів у двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені», — розповів заступник міністра фінансів.

За словами Драганчука, незабаром Кабмін буде обирати фінансових радників для цих банків.

Він також повідомив, що наразі про продаж найбільшого банку в Україні — Приватбанку не йдеться, але не виключив цього у майбутньому.

Нагадаємо, що Сенс Банк раніше відомий як Альфа-банк Україна був націоналізований українською державою після російського вторгнення, а його колишні власники — російські олігархи, намагаються в європейських судах отримати компенсацію за втрату бізнесу у розмірі $1 млрд.

Згідно з даними «Мінфіну», ці два банки посідають 8 та 9 місця в Україні за рівнем капіталізації (станом на грудень 2023 року).

Читайте також: На які банки частіше скаржаться клієнти і чому фінансистам це іноді йде на користь

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Sinteo
Sinteo
24 січня 2024, 12:08
#
УкрБєнзБанк ще той шлак. Продаю валюту зі свого рахунку на свій же гривнєвий у застосунку — помилка, Телефоную оператору. Оператор каже, що це заборонено бо P2P операція і після пари моїх уточнень повторює ту саму жвачку тричі. Занавіс. Через 20 хвилин оператор вилазить з-під занавісу (ні «ізвініті», ні хуа) і каже, що в мене обмеження, його зараз знімуть і все поїде. УкрБєнзБанк ще той шлак.
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