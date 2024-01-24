Два державних банки — Укргазбанк та Сенс Банк цікавлять іноземних інвесторів. Про це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, повідомляє Економічна правда.
Укргазбанк та Сенс Банк готові купити іноземні інвестори
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«У нас є зацікавленість іноземних інвесторів у двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені», — розповів заступник міністра фінансів.
За словами Драганчука, незабаром Кабмін буде обирати фінансових радників для цих банків.
Він також повідомив, що наразі про продаж найбільшого банку в Україні — Приватбанку не йдеться, але не виключив цього у майбутньому.
Нагадаємо, що Сенс Банк раніше відомий як Альфа-банк Україна був націоналізований українською державою після російського вторгнення, а його колишні власники — російські олігархи, намагаються в європейських судах отримати компенсацію за втрату бізнесу у розмірі $1 млрд.
Згідно з даними «Мінфіну», ці два банки посідають 8 та 9 місця в Україні за рівнем капіталізації (станом на грудень 2023 року).
- Укргазбанк (13135 млн грн)
- Сенс Банк (11772 млн грн)
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