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9 лютого 2024, 10:46

Фонд гарантування завершив виплати вкладникам збанкрутілого банку «Аркада»

Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку «Аркада». Це стало можливим завдяки продажу майнових прав на будівлю центрального офісу банку за 351 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку «Аркада».
Фото: ФГВФО

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Після задоволення вимог всіх кредиторів у АТ АКБ «АРКАДА» залишилось нереалізоване майно. Акціонери банку мають право на отримання залишкового майна (активів). Акціонери повинні надіслати заяву про намір отримати майно або про відмову від його отримання.

Раніше повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізосіб повністю розрахується з кредиторами банку «Аркада» — громадянами та бізнесом, окрім колишніх власників фінустанови та пов’язаних з ними осіб.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
9 лютого 2024, 11:16
#
А де всі криптомани та власники рахунків у євробанках?
+
0
agfromua
agfromua
9 лютого 2024, 12:02
#
З продажем майнових прав на адмінбудівлю Аркади цікава історія: https://hmarochos.kiev.ua/2022/11/18/ofis-banku-arkada-prodaly-investory-narikayut-shho-za-bezczin/
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