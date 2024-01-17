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17 січня 2024, 19:23

Фонд гарантування виставляє на продаж неліквіди зі знижкою 99%

Фонд гарантування вперше виставив на продаж великий галузевий пул активів з дисконтом 99%. У нього увійшли активи, які не змогли продати раніше. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування вперше виставив на продаж великий галузевий пул активів з дисконтом 99%.

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Пул сформували за так званим галузевим підходом, а спільною ознакою для активів є КВЕД боржника — «Оптова та роздрібна торгівля».

До складу лоту увійшли права вимоги та майнові права за кредитними договорами і договорами надання банківських гарантій, що укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами (190 позицій), а також дебіторська заборгованість (31 позиція) і основні засоби (618 позицій).

Загальна заборгованість за включеними до складу пулу договорами становить майже 3,2 млрд грн. Із них 1,6 млрд грн — заборгованість за договорами з АТ «МР Банк», 704 млн грн — за договорами ПАТ «Промінвестбанк», майже 602 млн грн — за договорами АТ «Мегабанк» та 305 млн грн — АТ «Банк Січ».

У забезпечення виконання зобов’язань перед банками перебувають, зокрема, об'єкти нерухомості, земельні ділянки, фінансова порука, зокрема.

Початкова ціна пулу становить 129,3 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю 23 січня у системі Прозорро.Продажі.

Джерело: Мінфін
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