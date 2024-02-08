Президент Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і назначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського. Про це йдеться у заяві Зеленського.
Залужного відправили у відставку. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Сирський
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«Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.
Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", — зазначив Зеленський.
Нова команда
Президент додав, що відсьогодні, 8 лютого, до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.
«Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі, і на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня», — додав Зеленський.
Він заявив, що говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.
Що відомо про Сирського
- Генерал-полковник Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у селі Новинки Володимирської області РРФСР.
- Він здобув освіту в Академії Збройних сил України та Національному університеті оборони. Обидва навчальні заклади закінчив із відзнакою.
- На початку 2000-х Сирський командував 72-ю механізованою дивізією у Білій Церкві.
- У 2013 році обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО.
- У 2014 році Сирський очолив штаб АТО.
- У 2019 році Сирський став командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а з 2020 року має звання генерал-полковника.
Нагадаємо
Чутки про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ з'явилися наприкінці січня 2024 року.
Коментарі - 55
Там стоят храмы XII века домонгольские. Я ездил туда именно, чтобы посмотреть их, т.к. они мало где сохранились у нас. Человек который вырос в такой атмосфере с детства не по паспорту русский, он русский от мозга и до костей. Москвич не такой русский, как человек выросший во Владимире.
Возможно Сырский так разбрасывается жизнью украинских солдат, т.к. они ему просто чужие.
Мне одному кажется, что тут что-то не так?))))
Если серьезно, то у Сырского отвратительная репутация в войсках. Кличка «мясник» не просто так. Он фактически коллега Пригожина по «ноу хау» как «мясные штурмы». Ему по фигу сколько он народа положит. Это в армии все знают давно. Это Залужный исходил из того, что войска важнее какого Мухосранска, т.к. не будет войск и не будет Мухосранска
Мистер #внезапность, не иначе. Угробил 47ю бригаду с потерями около 70%, можно долго продолжать. Просто заявка на успех.
Олександр Сундуков
Трампа убедить вообще никак нельзя, только не выбрать Трампа, а выбрать Байдена.
Трамп вообще собирается прекратить войну по «Корейскому варианту» просто заморозкой, поэтому какие поставки оружия и еще из-за noname для Трампа Сырского, что вы бредите?
Залужный действительно был ранен после удара Искандером по штабу, но его вытащили из-под обломков. Зеленский смог срубить главкома лучше Герасимова.
Саме під його керівництвом українські воїни змогли відстояти Київ, Чернігів, Суми та інші міста, на які зазіхав ворог.
Він стояв на чолі армії, успіхами якої захоплюються у всьому світі.
Залужний є прихильником стандартів НАТО, тому після призначення головнокомандувачем ЗСУ заявив, що його мета — трансформація українських збройних сил.
«Загальний курс на реформування ЗСУ згідно з принципами та стандартами НАТО залишається незворотнім. І ключове тут — принципи. Зміни повинні відбутися, перш за все, у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби», — сказав Залужний.
На Заході про Валерія Залужного писали, що генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО. ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий союз.
Згідно з опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, Залужний користується найбільшою довірою в Україні з рейтингом трохи більше 90%. На другому місці - Зеленський із показником у 77%.
«І найважливіший досвід, який у нас був і який ми практикуємо майже як релігію — це те, що росіян та будь-яких інших ворогів треба вбивати. Тільки вбивати. І не боятися, найголовніше, цього робити. І це те, що ми робимо», — наголошував головнокомандувач.
У першу річницю повномасштабної агресії РФ Валерій Залужний розповів про те, якою бачить майбутню перемогу.
«Наша перемога — це, однозначно, звільнення всієї окупованої території України. Усю територію має бути звільнено. Але цього замало. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що почалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося», — зазначив генерал.
Він додав, що для цього необхідно мати надсучасну та боєздатну армію, яка відіб'є у Росії бажання напасти знову.
У спілкуванні з іноземними ЗМІ генерал неодноразово наголошував, що знає, як перемогти Росію, але йому потрібні танки, артилерія та бронетехніка та літаки західного зразка.
Також Залужний не приховував, що роздратований заявами про повільний контрнаступ. В інтерв'ю Тhe Washington Post він казав, що війна — не шоу, а без повного забезпечення необхідною зброєю успіхи на полі бою неможливі.
Купу різноманітної ахінеї в стилі, «Ашо отето, кумір шолі?» і таке інше, звичайно ж почуєте, але не більше.
І все ж таки? Чому? Навіщо? Щоби що?
Я навряд чи помилюсь, якщо йдеться про керований кимось хаос. Чим більше незрозумілих дій, тим краще. Тобто, щоб врешті-решт через тривалий час нічого не вийшло, треба…
Ну ось вам нагальний та усім зрозумілий приклад. У 2019 році, після остаточного приходу до влади так званих Слуг народу, у відставку відправляють міністра оборони Степана Полторака та на його місце призначають Андрія Загороднюка. Молодий. Перспективний. Якщо хто не в курсі, то я дещо нагадаю.
Міністерство оборони — це не про воювання. Це про забезпечення армії. Грошима, речами, взяттям, зброєю, ще раз зброєю, і ще двадцять раз зброєю. Шоломами, бронежилетами і так далі. Запамʼятайте це.
Але через деякий час, а саме напочатку березня 2020 року, себто менш ніж через рік каденції на посту міністра, Загороднюка чомусь знімають та призначають Андрія Тарана. Тобто що? Все починай спочатку. Входити в курс справ. Вибудовувати під себе команду та комунікацію і так далі. А годинник мовчки робить свою справу… Тік-так! Тік-так! Промайнуло не так багато часу, якихось півтора року і напочатку листопада 2021 року, Тарана теж знімають з посади й призначають Олексія Резнікова. Угу… Знов починай все спочатку.
Встигаєте за думкою?
А тепер просто задумайтесь та поєднайте разом, катавасія зі зміною міністрів та бронежилети з ресор в березні 2022 року!
Олексій Петров, ветеран АТО, блогер