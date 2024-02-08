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8 лютого 2024, 19:25

Залужного відправили у відставку. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Сирський

Президент Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і назначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського. Про це йдеться у заяві Зеленського.

Президент Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і назначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.
Фото: facebook.com/UALandForces

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.

Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", — зазначив Зеленський.

Нова команда

Президент додав, що відсьогодні, 8 лютого, до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

«Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі, і на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня», — додав Зеленський.

Він заявив, що говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

Що відомо про Сирського

  • Генерал-полковник Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у селі Новинки Володимирської області РРФСР.
  • Він здобув освіту в Академії Збройних сил України та Національному університеті оборони. Обидва навчальні заклади закінчив із відзнакою.
  • На початку 2000-х Сирський командував 72-ю механізованою дивізією у Білій Церкві.
  • У 2013 році обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО.
  • У 2014 році Сирський очолив штаб АТО.
  • У 2019 році Сирський став командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а з 2020 року має звання генерал-полковника.

Нагадаємо

Чутки про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ з'явилися наприкінці січня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 55

+
+56
gucci
gucci
8 лютого 2024, 19:28
#
Я не пробачу зеленому фраєру цієї зради
+
+57
Dmitrik7
Dmitrik7
8 лютого 2024, 19:51
#
Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии!
+
+39
gucci
gucci
8 лютого 2024, 20:00
#
Пояснюю: нас готують до сприйняття поразки у війні, а потім і саму поразку. Залужний — нормальний офіцер, воює тими засобами, що має. Доводить до відома потреби. Нормальний, повторюю, офіцер. Коли професіонала звільняють, без підстав, виникає закономірний висновок — владі хороший командир не треба, тобто вона тепер вигравати війну не збирається. Виграти не можна просрати. Зелений поставий кому не в те місце. За це він заплатить. Дорого.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
8 лютого 2024, 20:01
#
Нас готують до землі.
+
0
Олег Шуба
Олег Шуба
8 лютого 2024, 20:05
#
Заплатит не он, а народ Украины, большей частью мужское население как минимум
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:11
#
Учень Ківалова Залужний провалив контрнаступ. США вимагають його відставки
+
+13
Vlad UKR
Vlad UKR
8 лютого 2024, 20:15
#
Аби щось написати. Таку дурь. Зразу видно вsдкіля Бот.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:17
#
У Ківалова захищався? Захищався. Контрнаступ провалив? Провалив
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
8 лютого 2024, 20:20
#
З тобою все зрозуміло) В наративах США прокол в тебе не старайся руцку морду видно зразу завжди США жити не дає і на унітаз ходити
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:24
#
А ти думав чому США допомогу затримують?
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
8 лютого 2024, 20:26
#
Вже дали 60 мільярдів)
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:35
#
Тому що в Україні корупція? Так? А в 2022 її не було?
+
+36
Vlad UKR
Vlad UKR
8 лютого 2024, 20:05
#
Сирський народився в Росісії жив там же потім якось став учнем Хомчака що зливав Дебальцеве — це буде дійсно перемога України люди в ній не потрібні, шкода хлопців на фронті.
+
+13
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 20:12
#
Я не понял в чем ваша логика. Для начала не все равно где в России. Вы были во Владимире? Не Москва, а Владимир по факту олицетворение той самой «Руси для скреп».

Там стоят храмы XII века домонгольские. Я ездил туда именно, чтобы посмотреть их, т.к. они мало где сохранились у нас. Человек который вырос в такой атмосфере с детства не по паспорту русский, он русский от мозга и до костей. Москвич не такой русский, как человек выросший во Владимире.

Возможно Сырский так разбрасывается жизнью украинских солдат, т.к. они ему просто чужие.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:13
#
Нічого не поробиш, це умова отримання допомоги від США
+
+144
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 19:32
#
Русский из Владимирской губернии и чистый московит по военному образованию теперь командует украинской ратью. И с президентом евреем.

Мне одному кажется, что тут что-то не так?))))

Если серьезно, то у Сырского отвратительная репутация в войсках. Кличка «мясник» не просто так. Он фактически коллега Пригожина по «ноу хау» как «мясные штурмы». Ему по фигу сколько он народа положит. Это в армии все знают давно. Это Залужный исходил из того, что войска важнее какого Мухосранска, т.к. не будет войск и не будет Мухосранска
+
+30
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 19:45
#
Добавлю еще, что именно Сырский просрал наступ, т.к. основным ударом на Работино, который был основным оперативным замыслом руководил он показав все возможные чудеса бездарности. Суровикин там накопал не 3, а фактически 7 (!) линий обороны. Даже предполье натыкал впереди как мог. Этот дол****п поперся в самое мегаукреплнное место у русских.

Мистер #внезапность, не иначе. Угробил 47ю бригаду с потерями около 70%, можно долго продолжать. Просто заявка на успех.
+
+60
Kharakternyk
Kharakternyk
8 лютого 2024, 19:57
#
Саме тому його й поставили головкомом. Ціль же ж не виграти, ціль — чим більше положити. Хто за два роки ще не зрозумів, я не винен.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:05
#
Відставка Залужного і тотальна мобілізація є умовою для отримання допомоги від США
+
+9
gucci
gucci
8 лютого 2024, 20:12
#
США такі самі свинособаки як і росія. Зрадливі бздуни. Молодец против овец, а против молодца — сам овца.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:22
#
Не США обстрілюють Україну. І не РФ надає грантову допомогу Україні
+
0
gucci
gucci
8 лютого 2024, 20:36
#
Вони дають гробові. А отримують знищення небезпечного суперника. Нашою кров’ю. Платять копійки за це. Так само як і свинособака стравлюють арабів, латиносів. Тільки для того, щоб самим стригти світ.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:45
#
На Україну напала РФ, а не США. Не забувай про це
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
8 лютого 2024, 20:16
#
Балалайка Руцка

Олександр Сундуков
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 20:31
#
Помощь США блокирует Трамп, через своих приверженцев в Конгрессе США. Ему фиолетово что вообще в Украине творится, т.к. с его точки зрения США залезли в очередную военную трясину типа Афганистана 2.0

Трампа убедить вообще никак нельзя, только не выбрать Трампа, а выбрать Байдена.

Трамп вообще собирается прекратить войну по «Корейскому варианту» просто заморозкой, поэтому какие поставки оружия и еще из-за noname для Трампа Сырского, что вы бредите?
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:39
#
Рішення ухвалюють сенатори і конгресмени, а не Трамп
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
8 лютого 2024, 20:08
#
Ціма питаннями треба було задаватися в 2019р по приколу не вийшло, Сумно, сплановане вбивство Країни одурманених 73% населення без критичного мислення вибирати по Серіалу
+
+14
Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 лютого 2024, 20:33
#
Президент — еврей, міністр оборони — татарин, головнокомандуючий — росіянин, гинуть — українці. Я людина толерантна, але вже не витримую.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:40
#
Не тільки етнічні українці гинуть
+
+19
financialGenius
financialGenius
8 лютого 2024, 19:51
#
Такими действиями и врага не нужно , сами Гражданскую войну организуют провластные … ***
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 19:55
#
Ну вот, да. Я думаю в Кремле сейчас ржут, что Зеленский круче Искандера.

Залужный действительно был ранен после удара Искандером по штабу, но его вытащили из-под обломков. Зеленский смог срубить главкома лучше Герасимова.
+
+13
financialGenius
financialGenius
8 лютого 2024, 19:54
#
Просто в шоке как клоуны «управляют» страной , я полтора года назад писал комментарий что мы получили диктатора , похуже этих двух «знаменитых» … Все кто станет на пути уйдут в отставку в лучшем случае
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 19:57
#
Панда еще покажется святым. Я думаю Зеленский объявит военное положение на 30 лет и будет как и дед за кордоном править до старости. Все как у соседей.
+
0
gucci
gucci
8 лютого 2024, 20:14
#
Задушать його, скоріше, як цуцика того. Правити нами — фіг йому
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:14
#
А 60 мільярдів від США ти хочеш?
+
0
gucci
gucci
8 лютого 2024, 20:16
#
Нехай візьмуть свої срані долари і засунуть собі в ду.
+
+13
financialGenius
financialGenius
8 лютого 2024, 20:22
#
Конечно хочу что бы их клоун себе на счет поклал , мне то целых 0 достанется , как и ЗСУ будем собирать дальше , как все два года до этого …
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:41
#
Щоб твоя мамка пенсію отримала
+
0
financialGenius
financialGenius
8 лютого 2024, 20:49
#
Ей год назначить не могут , думаю не скоро она получит ее с такими темпами … и да как пройдёт суд никто не компенсирует два года пенсии за затягивание время …
+
+20
Dafxf4300
Dafxf4300
8 лютого 2024, 20:03
#
Война проиграна, сегодня на россии будвт праздновать победу. Сырский не имеет ни поддержки в войсках ни знаний и умений для должности главкома. Его плюс только в том что он протеже Ермака.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:15
#
Про война проиграна я чую від москалів з 24 лютого 2022 року
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 лютого 2024, 20:35
#
Війна не програна, але буде сильна дизмораль — це так.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
8 лютого 2024, 20:09
#
Теперь заживём
+
+7
Bitcoin
Bitcoin
8 лютого 2024, 20:09
#
И улицу Булгакова переименовали. Теперь все будет иначе!!!
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
8 лютого 2024, 20:09
#
Сейчас сырник откроет границы :)
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 лютого 2024, 20:31
#
*** …
+
0
user mf
user mf
8 лютого 2024, 20:34
#
За те, що творять ці сопливі ділетанти — я б спитав з тих недоумків-виборців, які голосували «по-пріколу» (хоча порох — теж не варіант). І цікаво — мої хлопці казали, що не підтримують такого рішення, але життя ще раз підтвердило — на їх підтримую/не підтримую (навіть якщо це командири середньої ланки) — зеленим дилетантам начхати, хоча…я б так легковажно не відносився до думок «людини з рушницею».
+
0
gucci
gucci
8 лютого 2024, 20:38
#
Як скинули петьту-марадьора, так і це викинемо.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:51
#
А поки що будеш ховатися від ТЦК
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 лютого 2024, 20:43
#
Рішення Верховного Головнокомандувача не оскаржуються, а виконуються
+
0
Bitcoin
Bitcoin
8 лютого 2024, 20:41
#
Как там дела у Борисова?
+
0
bonv
bonv
8 лютого 2024, 20:48
#
Західні ЗМІ нарекли його «залізним генералом» — він мужній, стриманий, далекоглядний та мудрий, уникає публічності та займається своєю безпосередньою роботою.
Саме під його керівництвом українські воїни змогли відстояти Київ, Чернігів, Суми та інші міста, на які зазіхав ворог.
Він стояв на чолі армії, успіхами якої захоплюються у всьому світі.
Залужний є прихильником стандартів НАТО, тому після призначення головнокомандувачем ЗСУ заявив, що його мета — трансформація українських збройних сил.
«Загальний курс на реформування ЗСУ згідно з принципами та стандартами НАТО залишається незворотнім. І ключове тут — принципи. Зміни повинні відбутися, перш за все, у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби», — сказав Залужний.
На Заході про Валерія Залужного писали, що генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО. ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий союз.
Згідно з опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, Залужний користується найбільшою довірою в Україні з рейтингом трохи більше 90%. На другому місці - Зеленський із показником у 77%.
+
0
bonv
bonv
8 лютого 2024, 20:48
#
Виданню The Economist наприкінці 2022 він заявив, що досвід попередніх років підготував Україну до повномасштабного вторгнення.
«І найважливіший досвід, який у нас був і який ми практикуємо майже як релігію — це те, що росіян та будь-яких інших ворогів треба вбивати. Тільки вбивати. І не боятися, найголовніше, цього робити. І це те, що ми робимо», — наголошував головнокомандувач.
У першу річницю повномасштабної агресії РФ Валерій Залужний розповів про те, якою бачить майбутню перемогу.
«Наша перемога — це, однозначно, звільнення всієї окупованої території України. Усю територію має бути звільнено. Але цього замало. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що почалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося», — зазначив генерал.
Він додав, що для цього необхідно мати надсучасну та боєздатну армію, яка відіб'є у Росії бажання напасти знову.
У спілкуванні з іноземними ЗМІ генерал неодноразово наголошував, що знає, як перемогти Росію, але йому потрібні танки, артилерія та бронетехніка та літаки західного зразка.
Також Залужний не приховував, що роздратований заявами про повільний контрнаступ. В інтерв'ю Тhe Washington Post він казав, що війна — не шоу, а без повного забезпечення необхідною зброєю успіхи на полі бою неможливі.
+
0
bonv
bonv
8 лютого 2024, 20:49
#
Якщо спитати зараз усіляких експертів експертних наук: «Так, а навіщо знімати з посади Валерія Залужного? Який сенс? Щоби що?», чіткої відповіді ви не почуєте
Купу різноманітної ахінеї в стилі, «Ашо отето, кумір шолі?» і таке інше, звичайно ж почуєте, але не більше.
І все ж таки? Чому? Навіщо? Щоби що?
Я навряд чи помилюсь, якщо йдеться про керований кимось хаос. Чим більше незрозумілих дій, тим краще. Тобто, щоб врешті-решт через тривалий час нічого не вийшло, треба…
Ну ось вам нагальний та усім зрозумілий приклад. У 2019 році, після остаточного приходу до влади так званих Слуг народу, у відставку відправляють міністра оборони Степана Полторака та на його місце призначають Андрія Загороднюка. Молодий. Перспективний. Якщо хто не в курсі, то я дещо нагадаю.
Міністерство оборони — це не про воювання. Це про забезпечення армії. Грошима, речами, взяттям, зброєю, ще раз зброєю, і ще двадцять раз зброєю. Шоломами, бронежилетами і так далі. Запамʼятайте це.
Але через деякий час, а саме напочатку березня 2020 року, себто менш ніж через рік каденції на посту міністра, Загороднюка чомусь знімають та призначають Андрія Тарана. Тобто що? Все починай спочатку. Входити в курс справ. Вибудовувати під себе команду та комунікацію і так далі. А годинник мовчки робить свою справу… Тік-так! Тік-так! Промайнуло не так багато часу, якихось півтора року і напочатку листопада 2021 року, Тарана теж знімають з посади й призначають Олексія Резнікова. Угу… Знов починай все спочатку.
Встигаєте за думкою?
+
0
bonv
bonv
8 лютого 2024, 20:49
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А потім, через неповні чотири місяці почалось повномасштабне вторгнення. І дивним чином, на складах не виявилось бронежилетів та шоломів. Форми, взуття та радіостанцій. Так сталось, що протягом тривалого часу країна чомусь не закуповувала «стугни». І САУ «Богдана», яка була в єдиному екземплярі на параді 2018 року, так і почала воювати, в єдиному екземплярі. І то, дякуючи Богові та відчайдухам, які врятували її. Щобільше, відомий зараз кожному комплекс «Нептун», як був на параді 2018 року в єдиному екземплярі, так і… ну, ви все памʼятаєте друзі!
А тепер просто задумайтесь та поєднайте разом, катавасія зі зміною міністрів та бронежилети з ресор в березні 2022 року!
Олексій Петров, ветеран АТО, блогер
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