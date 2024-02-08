Залужного відправили у відставку. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Сирський

Президент Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і назначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського. Про це йдеться у заяві Зеленського.

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«Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.

Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", — зазначив Зеленський.

Нова команда

Президент додав, що відсьогодні, 8 лютого, до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

«Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі, і на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня», — додав Зеленський.

Він заявив, що говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

Що відомо про Сирського

Генерал-полковник Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у селі Новинки Володимирської області РРФСР.

Він здобув освіту в Академії Збройних сил України та Національному університеті оборони. Обидва навчальні заклади закінчив із відзнакою.

На початку 2000-х Сирський командував 72-ю механізованою дивізією у Білій Церкві.

У 2013 році обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО.

У 2014 році Сирський очолив штаб АТО.

У 2019 році Сирський став командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а з 2020 року має звання генерал-полковника.

Нагадаємо

Чутки про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ з'явилися наприкінці січня 2024 року.