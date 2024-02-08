Ілон Маск — друг чи ворог: що він зробив для України гарного та поганого

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск знову опинився в центрі уваги. Цього разу через обіцянку американському журналісту Такеру Карлсону не блокувати відео з інтерв'ю президента росії володимира путіна.

Такер Карлсон відомий тим, що давно симпатизує російському президенту, в той час, як про українського неодноразово висловлювався дуже неприємно. Видання The Washington Post вважає, що інтерв'ю Карлсона з путіним може стати найефективнішим і найтоксичнішим пропагандистським роликом, який коли-небудь був. Маск же, забезпечуючи його трансляцію, сприяє пропаганді рф.

Бізнесмен, який палко підтримував Україну на початку повномасштабного російського вторгнення, сьогодні дивує своїми неоднозначними заявами та діями. Як змінювалися риторика та вчинки Ілона Маска щодо війни в Україні, розповів Тheukrainianreview. «Мінфін» обрав головне.

Допомога зі Starlink та проросійські заяви Маска

На початку повномасштабної війни між росією та Україною Ілон Маск висловив підтримку Україні та відправив 15 000 супутників Starlink. Цей «космічний» інтернет став очима та вухами українських військових, допомагаючи завдавати точних ударів на полі бою. Наразі він служить швидким та безпечним методом зв'язку для військових, критично важливої ​​інфраструктури та державних установ.

Однак, попри допомогу та підтримку Україні, Ілон Маск робив антиукраїнські заяви. У жовтні 2022 року Маск опублікував свій «мирний план» та провів опитування щодо проведення виборів на окупованих територіях, визнання Криму російським та оголошення нейтралітету України.

Ілон Маск також заявив, що передача Микитою Хрущовим Криму Україні була великою помилкою. Бізнесмен назвав Революцію гідності «державним переворотом», звинуватив Вікторію Нуланд (американська дипломатка та політична активістка, в адміністрації Байдена вона є заступницею держсекретаря США з політичних питань) у розпалюванні війни, розкритикував контрнаступ, заявивши «Стільки втрат за такий маленький прибуток», та висміяв Володимира Зеленського за те, що він попросив допомоги для України.

У вересні 2022 року Ілон Маск відключив Starlink для українських військових, побоюючись нападу на російський Чорноморський флот. Він був стурбований тим, що росіяни дадуть відповідь застосуванням ядерної зброї. У той же період Маск заявив, що зазнав значних витрат в Україні через Starlink, і попросив Пентагон взяти їх на себе.

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Starlink та ядерна зброя

Насправді 85% цих систем в Україні фінансувалися США та іншими союзниками, а також волонтерськими організаціями. Вони також покривають частину абонентської плати. Самі українці платять за Starlink більше, ніж уся Європа.

«Перед нападом українських військових на Чорноморський флот Ілон Маск зателефонував послу росії у США: «За словами Айзексона (біографа Ілона), Ілон Маск нещодавно розмовляв із послом росії у Вашингтоні, який попередив його, що будь-який напад на Крим призведе до ядерного конфлікту. Маск натякнув декільком людям (хоча пізніше він це заперечував), що приблизно в той же час він розмовляв із путіним. І що сталося далі? Ядерної війни не було.

Попри побоювання Маска, тобто побоювання, які йому навів російський посол, а можливо, й сам путін, Третя світова війна не почалася через цей успішний напад на кримський порт. Натомість, російське військове командування настільки злякалося нападу, що наступні декілька тижнів боялося виводити кораблі з севастопольської гавані", — каже Владислав Миронович, журналіст Speka.Media.

Ілон Маск побоюється ядерної війни та можливої ​​ескалації, що веде до Третьої світової війни. «Але якщо ми хочемо утримати росіян від застосування ядерної зброї, ми маємо інші способи зробити це. Наша власна ядерна зброя і наші переважаючі збройні сили є потужними стримуючими чинниками: більшість аналітиків вважають, що це пояснює, чому росія навмисно не завдавала ударів по будь-якій території НАТО. Чіткі натяки Китаю та Індії на те, що ядерна ескалація буде жахливою помилкою, а також заяви G20, ООН та інших організацій проти ядерної війни також допомагають росії», — вважає Владислав Миронович.

«Російських провокує не опір, а його відсутність і слабкість», — додає Ярема Дух, український блогер та експерт із комунікацій.

Блокування воєнного контенту

Війну в Україні часто називають найдокументованішою війною в інтернеті та найбільшою онлайн-війною. Водночас, багато українців стикаються з обмеженнями на контент, пов'язаний з російським вторгненням, особливо у Facebook та Instagram.

12 квітня 2022 року українські правозахисні організації звернулися до «Meta» із пропозиціями щодо модерації контенту в умовах збройних конфліктів, проте, контент продовжує блокуватися.

«По-перше, Маск, ймовірно, не дуже уважно стежить за темою, оскільки про наслідки російських обстрілів вже досить багато говориться. Але, окрім цього, варто зазначити, що контенту було б набагато більше, якби зйомка та постінг, у тому числі наслідків влучень, не були заборонені. За це передбачено кримінальну відповідальність, оскільки вважається, що така інформація може допомогти противнику скоригувати вогонь.

В Ізраїлі такої проблеми немає: наскільки я знаю, немає заборони розповсюдження відео з наслідками влучень для мирного населення. Ба більше, сама атака ХАМАСа відбулася багато в чому «наживо», а відео були викладені, зокрема, самими терористами. В Україні такого немає, оскільки обстріл громадянської інфраструктури росіяни здійснюють дистанційно", — коментує Вадим Володарський, юрист.

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Критика контрнаступу

За 5 місяців контрнаступу Україна просунулась на 17 км і не досягла значних проривів. Проте, важливо розуміти умови, в яких українським солдатам доводиться боротися: російські військові зміцнилися, витративши місяці на будівництво оборонних споруд, включаючи бункери, пастки та мінні поля. Також там багато російських солдатів.

«Якщо ми знищимо частину — 100 солдатів — наступного дня вони приведуть іншу. А за день ще одну», — розповідає підполковник 108-ї бригади територіальної оборони України Олексій Телегін.

Журналісти The Washington Post також зазначають, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вирішив врятувати більше життів українських солдатів.

«Замість того, щоб намагатися прорвати російську оборону масованою механізованою атакою за підтримки артилерійського вогню, як радили американські колеги, Залужний вирішив, що українські солдати йтимуть пішки невеликими групами по 10 осіб — такий підхід дозволить зберегти техніку та життя, але набагато повільніше», — пише видання.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак каже, що «війна знову перейшла до „складної“ фази через перевагу росії у озброєнні та військовій силі».

«Революція Гідності була державним переворотом»

В Україні не було державного перевороту. Відповідно до статті 109 Кримінального кодексу України, державний переворот є кримінальним правопорушенням, вчинення якого встановлено судом. Український суд не ухвалив відповідного рішення.

«Основними ознаками державного перевороту є його неконституційність, насильницький характер, мала кількість організаторів та учасників, головна мета — захоплення влади. Наслідками державного перевороту є відсутність демократичних виборів, переслідування опозиції, придушення інститутів громадянського суспільства, узурпація влади.

Події листопада 2013 — лютого 2014 року не підпадають під визначення державного перевороту за жодною з ознак. З погляду сучасних соціальних дисциплін, ці заходи є революцією в сучасному розумінні цього терміну, спрямовану на захист демократичного управління, прав і свобод громадян, демократизацію суспільства. Ця революція була, здебільшого, ненасильницькою, масовою і отримала підтримку демократичного світу", — пояснюють у Національному меморіальному комплексі героїв Небесної сотні — Музеї Революції Гідності.

Революція гідності стала відповіддю суспільства на проросійську політику тодішнього президента Віктора Януковича, який, серед іншого, відмовився підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

Звідки така риторика?

«На Ілона впливає те, що він читає у Твіттері. Влітку Девід Ренсія підписався на всі сторінки, на які підписаний Маск. Виявилося, що багато з них є ультраправими прихильниками росії (у тому числі, наприклад, Такер Карлсон, й Ілон підтримав його після звільнення). Він часто коментує пости Девіда Сакса, який поширює нісенітницю про війну в Україні. Єдині позитивні коментарі про Україну належать Держдепу США та Греті Тунберг.

Ілон Маск також любить читати різних теоретиків змови. Він хоче бути людиною, яка не вірить усьому на 100% і не приймає загальноприйнятих думок. Однак, насправді, він копає не глибше декількох твітів і має поверхневі знання про те, про що він говорить. Коло спілкування відповідне. Про оточення та друзів Маска відомо з біографії Волтера Айзексона. Серед них є прихильники Трампа та проросійськи налаштовані люди", — пояснює Ярема Дух, український блогер та експерт із комунікацій.

Після того, як Маск купив Twitter, політика мережі стала, можливо, найбільш проросійською в історії. Масова російська пропаганда більше не модерується. Ба більше, Ілон Маск відмовився обмежити акаунти російських держструктур у Твіттері та видалити твіт колишнього президента росії Дмитра Медведєва зі словами «Україна зникне… тому що вона нікому не потрібна».

«Він грає за дві команди — за Україну та за росію, але, зрештою, грає за третю — за себе», — резюмує Ярема Дух.

Ілон Маск є прикладом того, наскільки небезпечною може бути дезінформація та помилковий вплив у руках видатних особистостей. Людям, які стежать за словами та діями мільярдера, вкрай важливо виявляти критичне мислення та фільтрувати інформацію, що надається.