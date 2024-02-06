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6 лютого 2024, 11:44

ЄС розпочне виплати Україні за програмою на 50 млрд євро з березня — Урсула фон дер Ляєн

Україна розпочне отримувати виплати у межах нового фінансового інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро з березня цього року. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 6 лютого на своїй сторінці у соцмережі Х.

Україна розпочне отримувати виплати у межах нового фінансового інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро з березня цього року.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Політична домовленість, укладена вчора ввечері щодо Ukraine Facility на €50 млрд, є важливим кроком вперед, наголосила фон дер Ляєн.

Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.

Europe is true to its word.

We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.

We aim to start payments in March.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2024

«Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати таке необхідне фінансування і забезпечуватимемо передбачуваність нашому відважному партнеру та претенденту на членство. Плануємо розпочати виплати в березні», — йдеться у дописі голови Єврокомісії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 1 лютого 2024 року лідери ЄС досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 лютого 2024, 12:13
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Цитату президента Еврокомиссии
пытаться автоматически переводить
не было никакого смысла хотя бы для того, чтобы украинский и русский варианты публикации совпадали…
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0
Три літри
Три літри
6 лютого 2024, 12:57
#
А тут ще є російська версія? Бо перемикач зверху зник.

Якщо при цьому залишиться старий глюк коли перехід на відповіді автоматом перекидає на російську версію сайту — це просто… слів немає описати рукодупів.
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0
bonv
bonv
6 лютого 2024, 13:28
#
Україна сподівається, що перші кошти від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро надійдуть вже у березні поточного року. Про це сказала перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону. «Ми сподіваємось, що перший транш ми отримаємо у березні місяці у розмірі 4,5 млрд євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 млрд євро прямої бюджетної підтримки. Очевидно, що бюджетний дефіцит не може бути покритий виключно з грошей ЄС», — сказала вона. За її словами, тому Україна сподівається, що американські партнери «наслідуватимуть приклад ЄС». «Це нам допоможе втримати нашу макроекономічну стабільність, яка є базовою передумовою для економічного зростання і відновлення», — наголосила Свириденко.
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Alex2006
Alex2006
6 лютого 2024, 13:59
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Бідні кабанчики))
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Anton Chy
Anton Chy
6 лютого 2024, 14:02
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А можно пускать цитату в оригинале, раз переводить нормлаьно не судьба?
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