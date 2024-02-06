ЄС розпочне виплати Україні за програмою на 50 млрд євро з березня — Урсула фон дер Ляєн

Україна розпочне отримувати виплати у межах нового фінансового інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро з березня цього року. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 6 лютого на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Що відомо

Політична домовленість, укладена вчора ввечері щодо Ukraine Facility на €50 млрд, є важливим кроком вперед, наголосила фон дер Ляєн.

Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.



Europe is true to its word.



We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.



We aim to start payments in March. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2024

«Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати таке необхідне фінансування і забезпечуватимемо передбачуваність нашому відважному партнеру та претенденту на членство. Плануємо розпочати виплати в березні», — йдеться у дописі голови Єврокомісії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 1 лютого 2024 року лідери ЄС досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.