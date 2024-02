ЄС розпочне виплати Україні за програмою на 50 млрд євро з березня — Урсула фон дер Ляєн

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Політична домовленість, укладена вчора ввечері щодо Ukraine Facility на €50 млрд, є важливим кроком вперед, наголосила фон дер Ляєн.

Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.



Europe is true to its word.



We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.



We aim to start payments in March.