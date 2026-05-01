Apple відзвітувала про квартальний дохід у розмірі $111,2 млрд, перевершивши очікування

Фінансові результати та ринкове лідерство

У другому кварталі дохід Apple від продажів iPhone зріс на 21,7%, сягнувши майже 57 мільярдів доларів. Головним драйвером стали активні оновлення пристроїв користувачами, яких зацікавила лінійка iPhone 17. Це дозволило компанії перевершити прогнози аналітиків з Волл-стріт, після чого її акції на постмаркеті зросли на 2%. Маржинальність валового прибутку (співвідношення чистого прибутку до загальної виручки) досягла 49,3%, що є найвищим показником за всю історію продажів смартфонів компанії.

За даними аналітичної фірми Counterpoint, потужні продажі, зокрема на китайському ринку, забезпечили Apple перше місце за часткою на глобальному ринку смартфонів за підсумками березневого кварталу. Експерти зазначають, що позиція в преміальному сегменті наразі захищає компанію від стрімкого зростання цін на пам'ять. Керівництво очікує збереження позитивної динаміки: прогнозується, що в поточному кварталі доходи зростуть на 14−17%, хоча експерти очікували зростання лише на 10%.

Передача повноважень

Після багатьох років на чолі компанії Тім Кук офіційно передасть посаду генерального директора Джону Тернусу 1 вересня. Під час свого 89-го звіту про прибутки Кук зазначив, що обрав цей час саме завдяки солідним показникам продажів, додавши, що немає нікого, кому б він довіряв більше. Своєю чергою Тернус назвав таку можливість неймовірною честю та високо оцінив дорожню карту майбутніх продуктів Apple, хоча утримався від розкриття деталей.

Дефіцит напівпровідників та подорожчання комплектуючих

Фінансовий директор Кеван Парех повідомив, що результати могли б бути ще кращими: завадили обмежені постачання передових мікросхем. Компанія також недооцінила попит на комп'ютери Mac, через що покупцям доводиться довше чекати на свої замовлення. Водночас Кук попередив про значне подорожчання пам'яті після червневого кварталу через високий попит на компоненти з боку Nvidia та інших гравців у сфері штучного інтелекту. За прогнозами дослідницької фірми IDC, у 2026 році світові постачання смартфонів можуть впасти на 13% через високі витрати на пам'ять. Це найбільше вдарить по виробниках бюджетних пристроїв на базі операційної системи Android, випуск яких стає нерентабельним. Завдяки цьому Apple та Samsung мають шанс збільшити свою ринкову частку. Для закріплення позицій Apple перейшла в наступ із агресивним ціноутворенням на свої пристрої початкового рівня, серед яких iPhone 17e та новий MacBook Neo.

Виклики у сфері штучного інтелекту та запуск складаного смартфона

Швидкий розвиток технологій створює ще одну проблему для Apple: конкуренти отримують більшу частку найшвидших чипів від Taiwan Semiconductor, що обмежує можливості випускати iPhone відповідно до попиту споживачів. Власні розробки Apple у сфері нейромереж наразі відстають від передових технологій, хоча компанія отримує дохід від комісій за підписки на застосунок ChatGPT від OpenAI в екосистемі iOS. Щоб покращити позиції в цьому напрямку, очікується випуск оновленої та розумнішої версії голосового помічника Siri. Крім того, перехід повноважень до Тернуса відбудеться напередодні очікуваного анонсу нового складаного смартфона. За прогнозами Counterpoint, ця модель зможе зайняти близько половини північноамериканського ринку складаних пристроїв вже поточного року.

