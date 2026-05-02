Акції eBay злетіли на тлі новини про можливе поглинання з боку GameStop

Акції eBay Inc. підскочили більш ніж на 15% під час позабіржових торгів у п’ятницю, 1 травня, після того, як The Wall Street Journal повідомила: ритейлер відеоігор GameStop Corp. готує пропозицію щодо купівлі компанії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Компанія GameStop під керівництвом підприємця у сфері електронної комерції Райана Коена поступово нарощує свою частку в eBay і може зробити офіційну пропозицію вже цього місяця. Якщо керівництво eBay відмовиться від угоди, Коен може звернутися безпосередньо до акціонерів.

Компанії поки не коментували інформацію. Водночас акції GameStop також зросли після новини.

Різниця в масштабах

До появи новини ринкова капіталізація GameStop становила близько $11,8 млрд, тоді як eBay оцінювався значно дорожче — приблизно у $46 млрд.

Коен має амбітні плани: у січні компанія представила пакет винагороди, який передбачає опціони на понад 171 млн акцій у разі, якщо капіталізація GameStop зросте до $100 млрд.

Ставка на колекційні товари

Обидві компанії намагаються адаптуватися до змін у поведінці споживачів. GameStop закриває частину магазинів і робить ставку на колекційні іграшки та картки, адже дедалі більше відеоігор купують онлайн.

Водночас eBay активно розвиває сегмент колекційних і вживаних товарів — категорій, популярних серед геймерів і близьких до аудиторії GameStop. Обмежені серії та рідкісні предмети часто продаються на платформі з націнкою завдяки високому попиту та їхній обмеженій доступності.

Нагадаємо

