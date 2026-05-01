1 травня 2026, 19:15

«Національний кешбек» змінює звички споживачів та стимулює внутрішній ринок — Mastercard

Державна ініціатива фінансового заохочення за купівлю товарів внутрішнього виробництва охопила більшість громадян, змусивши їх переглянути щоденні витрати та підтримати вітчизняні бренди. Про це повідомляє компанія Mastercard.

Рівень залученості та зміна поведінки покупців

За результатами дослідження, 67% українців є активними користувачами ініціативи «Національний кешбек», причому 95% із них дають їй позитивну або нейтральну оцінку. Фінансовий стимул та легкість ідентифікації місцевої продукції стали головними драйверами змін: 41% учасників програми почали частіше обирати товари українського виробництва.

Економічний ефект для ритейлу та виробників

Представники найбільших торговельних мереж фіксують збільшення реалізації вітчизняних товарів на 7−9% за час дії ініціативи. Наявність позначки кешбеку поступово перетворюється на визначальний критерій для покупців у низці споживчих категорій. Водночас самі виробники вказують на зростання попиту, покращення впізнаваності торгових марок та підвищення лояльності клієнтів. Додатковим наслідком стало оновлення компаніями товарного асортименту та пришвидшення їхнього переходу на європейські стандарти штрихкодування.

Соціальний зріз та структура витрат

Програма виконує виражену соціальну функцію: 63% її користувачів належать до сімей із сукупним доходом до 40 тисяч гривень, для яких повернення частини коштів слугує дієвим механізмом економії. Найчастіше кешбек накопичують під час купівлі продуктів харчування, медикаментів та товарів першої необхідності. Отримані виплати громадяни переважно спрямовують на покриття рахунків за житлово-комунальні послуги: на цю статтю витрат припадає 70% усіх списань.

Оцінка урядовців та технологічних партнерів

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що програмою щомісяця користуються близько 4,8 мільйона осіб. За його словами: нещодавнє запровадження диференційованих ставок від 5% до 15% дає змогу фокусувати підтримку на тих категоріях, де спостерігається найбільший тиск імпорту, зберігаючи при цьому загальний бюджет програми незмінним. Генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва наголосила на важливості технологічної інтеграції екосистеми, яка об'єднує банківський сектор, ритейл та мільйони покупців.

Джерело: Мінфін
