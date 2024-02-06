На українські АЗС чекає хвиля банкрутств: чому цей бізнес стає неприбутковим

На українських вулицях з'являється дедалі більше електромобілів. Вже зараз вони стають ключовим фактором, який впливає на ринок палива. Чи зможе за цих умов працювати ринок АЗС, розповів директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

За час повномасштабної війни споживання палива дуже впало. По газу вдвічі, по бензину — наполовину. Ми всі вважали, і частково це вірно, що зниження пов'язане зі скороченням економічної активності, виїздом населення, мобілізацією. Але падіння прогресує, і тут виходить на сцену головний чинник — електроавтомобіль.

25% нових авто — вже чисті електрички, не менше й гібридів. Якщо врахувати, що у 2034 році Європа погрожує припинити випускати авто з ДВЗ, то мимоволі напрошується питання: для кого будувати комплекси АЗС по 2−3 мільйони вічнозелених?

На трасах вже продавати бензин все складніше, там ще дизель норм поки що йде, завдяки фурам. А блокпости, які ловлять ухилістів, якось не сприяють пересуванню легковиків. А у містах електричок все більше.

Які вже зараз можна зробити висновки:

Падіння продажів бензину та газу неминуче, дизель поки що тримається.

Щільність АЗС на 1 особу у нас найвища у світі. Зрозуміло, що стільки не потрібно, а виживати їм стає все складніше, від слова «чесно, майже неможливо».

Нові дорогі комплекси закінчать будувати у 2028 році, щоб вони хоч встигли окупитись.

Нікому АЗС не будуть потрібні у 2040 році. Не винайдено жодної технології, що змусить їхати заряджати машину на АЗС, а не біля під'їзду ставити на ніч на зарядку.

Ближче до 2030 року на нас чекає крах ринку АЗС, немає ідеї, що робити з цими «будівлями на трасі», яку альтернативу вони можуть отримати. Кафе та магазини в такій кількості не потрібні, та й немає і зараз у них потреби.

На операторів більшості мереж АЗС чекає неминуче банкрутство вже найближчими роками. Узурпація ринку йде семимильними кроками, боротьба за останнє місце під сонцем уже розпочалася. Причому боротьба не за правилами.

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Бізнесу АЗС залишилося менше 20 років, принаймні, бізнесу АЗС у такому вигляді, в якому він наразі існує. 20 років — це тільки здається, що багато.