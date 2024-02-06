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6 лютого 2024, 12:10

На українські АЗС чекає хвиля банкрутств: чому цей бізнес стає неприбутковим

На українських вулицях з'являється дедалі більше електромобілів. Вже зараз вони стають ключовим фактором, який впливає на ринок палива. Чи зможе за цих умов працювати ринок АЗС, розповів директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

На українських вулицях з'являється дедалі більше електромобілів.

За час повномасштабної війни споживання палива дуже впало. По газу вдвічі, по бензину — наполовину. Ми всі вважали, і частково це вірно, що зниження пов'язане зі скороченням економічної активності, виїздом населення, мобілізацією. Але падіння прогресує, і тут виходить на сцену головний чинник — електроавтомобіль.

25% нових авто — вже чисті електрички, не менше й гібридів. Якщо врахувати, що у 2034 році Європа погрожує припинити випускати авто з ДВЗ, то мимоволі напрошується питання: для кого будувати комплекси АЗС по 2−3 мільйони вічнозелених?

На трасах вже продавати бензин все складніше, там ще дизель норм поки що йде, завдяки фурам. А блокпости, які ловлять ухилістів, якось не сприяють пересуванню легковиків. А у містах електричок все більше.

Які вже зараз можна зробити висновки:

Падіння продажів бензину та газу неминуче, дизель поки що тримається.

Щільність АЗС на 1 особу у нас найвища у світі. Зрозуміло, що стільки не потрібно, а виживати їм стає все складніше, від слова «чесно, майже неможливо».

Нові дорогі комплекси закінчать будувати у 2028 році, щоб вони хоч встигли окупитись.

Нікому АЗС не будуть потрібні у 2040 році. Не винайдено жодної технології, що змусить їхати заряджати машину на АЗС, а не біля під'їзду ставити на ніч на зарядку.

Ближче до 2030 року на нас чекає крах ринку АЗС, немає ідеї, що робити з цими «будівлями на трасі», яку альтернативу вони можуть отримати. Кафе та магазини в такій кількості не потрібні, та й немає і зараз у них потреби.

На операторів більшості мереж АЗС чекає неминуче банкрутство вже найближчими роками. Узурпація ринку йде семимильними кроками, боротьба за останнє місце під сонцем уже розпочалася. Причому боротьба не за правилами.

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Бізнесу АЗС залишилося менше 20 років, принаймні, бізнесу АЗС у такому вигляді, в якому він наразі існує. 20 років — це тільки здається, що багато.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
bonv
bonv
6 лютого 2024, 13:10
#
Не нагнітайте:) Ще немає проблеми з електрокарами:) Хто знає що буде через 20 років:)
+
+15
dogestrong
dogestrong
6 лютого 2024, 14:06
#
За час повномасштабної війни споживання палива дуже впало. По газу вдвічі, по бензину — наполовину.

Після цього експертного аналізу статтю можна далі не читати, принаймні, не сприймати серйозно.
+
+15
gorobezus
gorobezus
6 лютого 2024, 14:56
#
Осталась сущая мелочь — где-то взять генерацию чтобы зарядить потенциальную орду электрокаров на которые по мнению автора пересядут сограждане.
И да автор забыл про самое главное.
Для начала следует победить в войне за выживание Украины как государства — это раз.
Два это то то что каким-то чудом удержать население после войны, поскольку история показывает в большинстве случаев *** жопошную по окончанию войны в обеих странах участницах действа. Но в большинстве случаев у населения не было вариантов куда-либо массово свалить, в нашем случае варианты будут.
+
0
987
987
6 лютого 2024, 15:19
#
Ну так может надо цирк с блокпостами убрать, я ребенка к бабушке
+
0
viicore
viicore
6 лютого 2024, 15:21
#
Электрички это игрушки — вторая, третья машина в семье. И точно не для межгорода, это особый вид мазохизма. И уж точно не за электромобилями будущее, стоит только посмотреть как и из чего делают батареи и на какие мощности приходится генерация электричества. Будущее за водородными, из выбросов только водяной пар. А инфраструктура точно нужна будет не под подъездом, а хотябы как у газовых заправок, т. е. комплексам максимум что потребуется это реконструкция с учетом добавления еще балона с водородом. Автор сказочник ездит на маршутке. 90% всех кто едет межгород первую завправку делают в городе на дешевой проверенной любимой заправке, потом планируют маршрут разделяя его на где вкусно пожрать и не мерзко сходить в туалет и потом уже также выгодно заправиться, это не всегда одни и те же места.
+
0
987
987
6 лютого 2024, 15:22
#
Отправить не могу, некому встретить на машине с маршрутки в райцентре и отвезти в село, все соседи ехать отказьіваются.
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