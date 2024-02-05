VIP-клієнти колишнього Альфа-Банку готують позов до компанії Фрідмана

Група VIP-вкладників колишнього « Альфа-Банк Україна» почала підготовку першого позову до кіпрської компанії Михайла Фрідмана та партнерів ABH Ukraine через борги за облігаціями, які були аналогом депозиту у валюті , ймовірна сума — 50−100 млн доларів . Зазначається, що очікувані терміни звернення до суду — найближчі 3−6 місяців. Про це пише Forbes.

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«Ще перед російським вторгненням протягом кількох років ABH Ukraine залучала кошти через корпоративні облігації у валюті, які „Альфа-Банк“ пропонував найбільш заможним клієнтам як альтернативу депозиту. Серед них — фізособи та великі українські компанії. Сукупна сума зобовʼязань — близько 400 млн доларів. Зараз вони не обслуговуються», — пише видання.

Про початок підготовчого процесу до подачі групового позову від частини власників цих цінних паперів виданню розповіли два юристи, чиї клієнти розглядали звернення до суду.

«Ще двоє не повʼязаних між собою інвесторів зазначили, що знайомі з такою ініціативою, не уточнивши, чи приєднаються вони до неї. Усі чотири співрозмовники спілкувались на правах анонімності», — пише Forbes.

«ABH Ukraine (ABHU) була готова виконувати зобовʼязання, але після націоналізації Sense Bank втратила основний актив. ABHU веде постійні переговори з власниками облігацій щодо реструктуризації», — відповіли у компанії на запит видання.

За даними Forbes, рішенню частини інвесторів колишньої «Альфи» звернутися до суду справді передували численні листування, конференц-коли та спроби домовитися між собою про обʼєднання заради єдиного процесу.

Нагадаємо, що ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником «Сенс Банку», готує позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі $1 мільярд.

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