VIP-клієнти колишнього Альфа-Банку готують позов до компанії Фрідмана

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 лютого 2024, 16:39

VIP-клієнти колишнього Альфа-Банку готують позов до компанії Фрідмана

Група VIP-вкладників колишнього «Альфа-Банк Україна» почала підготовку першого позову до кіпрської компанії Михайла Фрідмана та партнерів ABH Ukraine через борги за облігаціями, які були аналогом депозиту у валюті, ймовірна сума — 50−100 млн доларів. Зазначається, що очікувані терміни звернення до суду — найближчі 3−6 місяців. Про це пише Forbes.

Група VIP-вкладників колишнього «Альфа-Банк Україна» почала підготовку першого позову до кіпрської компанії Михайла Фрідмана та партнерів ABH Ukraine через борги за облігаціями, які були аналогом депозиту у валюті, ймовірна сума — 50−100 млн доларів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ще перед російським вторгненням протягом кількох років ABH Ukraine залучала кошти через корпоративні облігації у валюті, які „Альфа-Банк“ пропонував найбільш заможним клієнтам як альтернативу депозиту. Серед них — фізособи та великі українські компанії. Сукупна сума зобовʼязань — близько 400 млн доларів. Зараз вони не обслуговуються», — пише видання.

Про початок підготовчого процесу до подачі групового позову від частини власників цих цінних паперів виданню розповіли два юристи, чиї клієнти розглядали звернення до суду.

«Ще двоє не повʼязаних між собою інвесторів зазначили, що знайомі з такою ініціативою, не уточнивши, чи приєднаються вони до неї. Усі чотири співрозмовники спілкувались на правах анонімності», — пише Forbes.

«ABH Ukraine (ABHU) була готова виконувати зобовʼязання, але після націоналізації Sense Bank втратила основний актив. ABHU веде постійні переговори з власниками облігацій щодо реструктуризації», — відповіли у компанії на запит видання.

За даними Forbes, рішенню частини інвесторів колишньої «Альфи» звернутися до суду справді передували численні листування, конференц-коли та спроби домовитися між собою про обʼєднання заради єдиного процесу.

Нагадаємо, що ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником «Сенс Банку», готує позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі $1 мільярд.

До теми: Чим суди з росіянами небезпечні для Сенс Банку та України

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 лютого 2024, 18:44
#
«Сукупна сума зобовʼязань — близько 400 млн доларів…»

$385млн

.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Igorka85 и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами