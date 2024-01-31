Банківські рахунки військовозобов'язаних-ухилянтів будуть заарештовувати за рішенням суду. Що відомо
Головне за 31 січня: арешт рахунків ухилянтів, ЄС пропонує продовжити митні пільги, засідання ФРС
Банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків.
Звіти Alphabet та Microsoft обвалили акції ШІ-компаній: сектор втратив $190 мільярдів за день
Інвестори загалом негативно сприйняли фінансові звіти техногігантів Alphabet та Microsoft, акції компаній впали у вівторок, потягнувши за собою й інші активи, які пов'язані зі штучним інтелектом. Загалом цей сектор, який вважається одним з найперспективніших, за день втратив $190 млрд ринкової вартості.
В ЄС пропонують продовжити безмитний режим для українських товарів
Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.
Курс, валютні облігації та депозити: як рішення ФРС вплине на наш ринок
Підсумки дводенного засідання ФРС, яке розпочалося 30 січня, стануть відомими 31 січня о 21:00 за Києвом. Рішення американського регулятора щодо відсоткової ставки вплине на світові фінансові ринки. І Україна — не виняток.
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