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31 січня 2024, 20:00

Головне за 31 січня: арешт рахунків ухилянтів, ЄС пропонує продовжити митні пільги, засідання ФРС

Банківські рахунки військовозобов'язаних-ухилянтів будуть заарештовувати за рішенням суду. Що відомо

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Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

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Джерело: Мінфін
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