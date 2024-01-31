Головне за 31 січня: арешт рахунків ухилянтів, ЄС пропонує продовжити митні пільги, засідання ФРС

Банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків.

Звіти Alphabet та Microsoft обвалили акції ШІ-компаній: сектор втратив $190 мільярдів за день

Інвестори загалом негативно сприйняли фінансові звіти техногігантів Alphabet та Microsoft, акції компаній впали у вівторок, потягнувши за собою й інші активи, які пов'язані зі штучним інтелектом. Загалом цей сектор, який вважається одним з найперспективніших, за день втратив $190 млрд ринкової вартості.

В ЄС пропонують продовжити безмитний режим для українських товарів

Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Курс, валютні облігації та депозити: як рішення ФРС вплине на наш ринок