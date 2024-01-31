Звіти Alphabet та Microsoft обвалили акції ШІ-компаній: сектор втратив $190 мільярдів за день

Інвестори загалом негативно сприйняли фінансові звіти техногігантів Alphabet та Microsoft, акції компаній впали у вівторок, потягнувши за собою й інші активи, які пов'язані зі штучним інтелектом. Загалом цей сектор, який вважається одним з найперспективніших, за день втратив $190 млрд ринкової вартості. Про це пише Reuters.

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Alphabet та Microsoft

Акції Alphabet впали на 5,6% після того, як прибутки від реклами материнської компанії Google за грудень не виправдали очікувань. Alphabet також заявила, що цього року її витрати на центри обробки даних для підтримки своїх планів у галузі штучного інтелекту зростуть, підкресливши витрати на жорстку конкуренцію у галузі штучного інтелекту з Microsoft.

Microsoft перевершила оцінки аналітиків за квартальним виторгом, оскільки нові функції штучного інтелекту допомогли залучити клієнтів до хмарних сервісів і служб Windows. Проте її акції впали на 0,7% у вівторок.

На момент написання новини, на премаркеті акції Alphabet скотились до $144 з $153 на момент закриття ринку. Акції Microsoft після обвалу відновлюються й на премаркеті коштують $407 ($413 до звіту).

Nvidia та інші виробників

Акції виробника мікросхем Advanced Micro Devices впали на 6% після того, як його прогноз виручки в першому кварталі не виправдав оцінок, хоча компанія прогнозувала високий продаж своїх процесорів штучного інтелекту.

Акції Nvidia, які зросли на 27% у січні після більш ніж потроєння минулого року завдяки оптимізму в галузі штучного інтелекту, також повернули частину цього приросту, акції знизилася більш ніж на 2%.

Акції виробника серверів Super Micro Computer, ще однієї компанії, яка виграла від попиту, повʼязаного із штучним інтелектом, впали більш ніж на 3%.

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