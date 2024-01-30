Держборг України збільшився вдвічі з початку війни

Державний борг України значно зріс з початку війни, переважно через отримання пільгових кредитів від Заходу. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

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Як змінився держборг

Загалом держборг становить понад 5,5 трильйонів гривень ($145,3 млрд). Протягом минулого року він зріс на 1,4 трлн грн (35,4%), у валютному еквіваленті на $33,9 млрд.

Співвідношення держборгу до ВВП також зросло до 85% з 78,4% у 2022 році, а у довоєнному 2021 році цей показник становив 48,9%. За прогнозами МВФ, держборг України за підсумками 2025 року перевищить 100% ВВП.

Що вплинуло на ріст

На приріст держборгу найбільше вплинуло отримання пільгових кредитів від ЄС на 18 млрд євро, що зумовило 55% всього зростання держборгу у гривневому еквіваленті та 61% — у валютному. А також отримання кредитів за програмами МВФ, Світового банку, ЄБРР і від уряду Канади, пояснює голова парламентського комітету з фінансів та податків Данило Гетманцев у Telegram.

Як і 2022 року, левова частка (близько 6/7) зростання всього державного боргу у 2023 році зумовлювалася збільшенням зовнішньої заборгованості. Інші (1/7) — внаслідок ОВДП.

Витрати на обслуговування державного боргу у 2023 році склали 8,2% видатків загального фонду державного бюджету (6,5% у 2022 році та 12,4% у 2021 році).

Що кажуть посадовці

За словами Гетманцева, боргове навантаження на економіку залишається високим, боргові ризики зросли, але ситуація контрольована. Про це свідчить успішний перезапуск внутрішнього боргового ринку, продовження реструктуризації перед офіційними кредиторами, а також озвучені плани Мінфіну повернутися на ринки зовнішніх комерційних запозичень уже у 2025−2026 роках.

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