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30 січня 2024, 13:15

Держборг України збільшився вдвічі з початку війни

Державний борг України значно зріс з початку війни, переважно через отримання пільгових кредитів від Заходу. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Державний борг України значно зріс з початку війни, переважно через отримання пільгових кредитів від Заходу.

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Як змінився держборг

Загалом держборг становить понад 5,5 трильйонів гривень ($145,3 млрд). Протягом минулого року він зріс на 1,4 трлн грн (35,4%), у валютному еквіваленті на $33,9 млрд.

Співвідношення держборгу до ВВП також зросло до 85% з 78,4% у 2022 році, а у довоєнному 2021 році цей показник становив 48,9%. За прогнозами МВФ, держборг України за підсумками 2025 року перевищить 100% ВВП.

Що вплинуло на ріст

На приріст держборгу найбільше вплинуло отримання пільгових кредитів від ЄС на 18 млрд євро, що зумовило 55% всього зростання держборгу у гривневому еквіваленті та 61% — у валютному. А також отримання кредитів за програмами МВФ, Світового банку, ЄБРР і від уряду Канади, пояснює голова парламентського комітету з фінансів та податків Данило Гетманцев у Telegram.

Як і 2022 року, левова частка (близько 6/7) зростання всього державного боргу у 2023 році зумовлювалася збільшенням зовнішньої заборгованості. Інші (1/7) — внаслідок ОВДП.

Витрати на обслуговування державного боргу у 2023 році склали 8,2% видатків загального фонду державного бюджету (6,5% у 2022 році та 12,4% у 2021 році).

Що кажуть посадовці

За словами Гетманцева, боргове навантаження на економіку залишається високим, боргові ризики зросли, але ситуація контрольована. Про це свідчить успішний перезапуск внутрішнього боргового ринку, продовження реструктуризації перед офіційними кредиторами, а також озвучені плани Мінфіну повернутися на ринки зовнішніх комерційних запозичень уже у 2025−2026 роках.

Читайте також: З лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярди

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+53
TAN72
TAN72
30 січня 2024, 13:24
#
Поднимем тарифы и цены — народ заплатит.
+
+68
Rubi0
Rubi0
30 січня 2024, 13:41
#
И это тока самая очевидная часть, а еще расплата будет в виде от поборов в школе на занавески и ремонт класса до разваливающейся инфраструктуры, мостов, метро, благоустройства городов и т. д. бо у государства не будет банально грошей в блюжайщие лет 10 минимум, все пойдет на выплаты по долгам за войнушку, а не на благоустройство и улучшения качества жизни
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
30 січня 2024, 15:16
#
Тобі сильно потрібні ті клумби і нова плітка?
+
+35
neverice
neverice
30 січня 2024, 13:50
#
Досить показовим є те, що борг у 2023 виріс усього на 6%. Основний ріст прийшовся на 2022, але судячи з усього причина там проста — падіння ВВП, а не ріст боргу.
Причому, борг у 85% відсотків ВВП є цілком типовим явищем для сучасної економіки. В Польщі, наприклад, він 70%. І вони не воюють, та і криз у них давно не було. В середньому по ЄС щось близько 90% відношення боргу до ВВП.
+
+15
financialGenius
financialGenius
30 січня 2024, 14:20
#
Зато ЗВР у нас рекорды бьют и можно использовать их на сдерживания роста курса … когда закончиться война , теперешние свалят за границу к своим детям и сбережениям в миллиарды которые уже там, а новпришедшие спишут на поперечников и отпустят курс в небеса и придумают еще какието там налоги и скажут что сейчас послевоенное время и нужно подождать немного … все для детей наших … затяните пояса … и так уже два поколения точно затягивает еще и третье затянет …
+
+54
bonv
bonv
30 січня 2024, 14:21
#
Гірше ж точно не буде? ©
+
0
TAN72
TAN72
30 січня 2024, 16:00
#
Все поехали в Вену выпить чашечку кофе.
+
0
bonv
bonv
30 січня 2024, 16:05
#
В ООН вважають, що українському уряду потрібна хороша стратегія щодо повернення своїх громадян із-за кордону.
За останніми опитуваннями ООН, від 60−80% біженців із України хочуть повернутися додому.
Таку цифру навів Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді в інтерв'ю Укрінформ.
Оскільки триває війна, багато з них кажуть, що не можуть повернутися, але ми повинні думати, як допомогти людям це зробити. Ми не хочемо нікого змушувати. І навіть після повернення справи в біженців не будуть такими райдужними. Уряду потрібна хороша стратегія в цьому питанні", — наголосив він.
Він додав, що станом на зараз в Європі перебувають понад 6 мільйонів біженців.
Нелохи з непрофанами роблять все можливо щоб бажаючих повернутись взагалі не було.
+
+45
bonv
bonv
30 січня 2024, 14:24
#
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $145,3 млрд І темпи росту вражаючі…
+
0
preyvanamor
preyvanamor
30 січня 2024, 15:23
#
Повторюю, хто забув, це називається: «кінець епохи бідності!»
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