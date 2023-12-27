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27 грудня 2023, 16:13

Україна повернеться на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 роках — міністр

Україна планує повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025−2026 роках після того, як проведе реструктуризації євробондів у 2024 році. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на «Business Breakfeast.

Україна планує повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025−2026 роках після того, як проведе реструктуризації євробондів у 2024 році.

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«Завдання в нас ключове: не отримати дефолт, мати можливість запозичувати на ринку капіталу, нам це буде потрібно, я думаю, починаючи з 25−26 року» — підкреслив міністр.

Він також додав, що Україна буде виконувати зобов'язання в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, дотримуючись показників щодо співвідношення боргу до ВВП.

Марченко нагадав, що відстрочка з виплат за єврооблігаціями України закінчується 1 вересня 2024 року.

До теми: МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року

Марченко також наголосив, що на внутрішньому ринку запозичень ризик реструктуризації або відмови держави від виконання своїх зобов'язань відсутній, а стоїть завдання навпаки розширити коло власників облігацій та інвесторів.

«ОВДП — одне з основних джерел, які фінансують Збройні Сили. Тому жодних кроків, які підірвуть віру в нашу здатність обслуговувати внутрішні боргові зобов'язання, не буде», — підкреслив Марченко.

Нагадаємо, що на останньому у цьому році аукціоні ОВДП Мінфін залучив 20 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+45
Робин Гуд
Робин Гуд
27 грудня 2023, 16:30
#
Особенно на открытом рынке с распростёртыми руками и под низкий процент будут выдавать кредиты после «списания» текущих кредитов (которое тут так многие прогнозируют) и мусорного преддефолтного рейтинга «C» от мировых рейтинговых агентств.
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0
Kankakee
Kankakee
27 грудня 2023, 17:01
#
Велика вірогідність того що кредити все-таки спишуть, або будуть продовжувати і давати нові 🤷 і рейтинг поступово вирівняється. Але основне те що зараз сильно відрізняється бачення Зеленського і бачення колективного заходу у продовження війни. Так хором від ЄС і США припинити підтримку і протримати кілька місяців ну зовсім вже не схоже на співпадіння 🐌 вже почались заяви уряду України про те що немає коштів навіть на виплати бюджетникам і пенсіонерам…
Це підтверджує що захід намагається склонити Україну до переходу в оборону, так само як Байден, коли зі скрипом надав два десятка атакамсів замість сотень, або як Шольц який взагалі taurus не надав. Та й по снарядам така сама історія. Загальний висновок: якщо не домовляться то може бути будь, і Україна перетвориться не на Ізраїль, А на північну корею 😔. Бо особисто я бачу вже рік від Євросоюзу намагання переключити Україну на примирення і розвиток економічної повєстки, і вже три місяці чи чотири від США такі ж самі сигнали
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