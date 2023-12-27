Україна повернеться на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 роках — міністр

Україна планує повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025−2026 роках після того, як проведе реструктуризації євробондів у 2024 році. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на «Business Breakfeast.

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«Завдання в нас ключове: не отримати дефолт, мати можливість запозичувати на ринку капіталу, нам це буде потрібно, я думаю, починаючи з 25−26 року» — підкреслив міністр.

Він також додав, що Україна буде виконувати зобов'язання в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, дотримуючись показників щодо співвідношення боргу до ВВП.

Марченко нагадав, що відстрочка з виплат за єврооблігаціями України закінчується 1 вересня 2024 року.

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Марченко також наголосив, що на внутрішньому ринку запозичень ризик реструктуризації або відмови держави від виконання своїх зобов'язань відсутній, а стоїть завдання навпаки розширити коло власників облігацій та інвесторів.

«ОВДП — одне з основних джерел, які фінансують Збройні Сили. Тому жодних кроків, які підірвуть віру в нашу здатність обслуговувати внутрішні боргові зобов'язання, не буде», — підкреслив Марченко.

Нагадаємо, що на останньому у цьому році аукціоні ОВДП Мінфін залучив 20 млрд грн.